Business leaders uit 35 landen komen in het Vredespaleis bijeen voor de Nudge Summit

De negende editie van de Nudge Global Impact Challenge gaat vandaag van start (15 t/m 17 oktober). 90 jonge en getalenteerde professionals uit alle delen van de wereld doen mee aan dit levensveranderende leiderschapsprogramma, dat in het teken staat van duurzaamheid en het creëren van impact. Zij vertegenwoordigen internationale organisaties als Heineken, Danone, Ferrero, BMW Group, Rabobank, Philips, Nutreco en ABN AMRO en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma verandert de manier waarop de nieuwe generatie leiders in de publieke en private sector leiding geeft en draagt zo bij aan grotere wereldwijde impact op het gebied van duurzaamheid. De Nudge Summit, die op 16 oktober plaatsvindt in het Vredespaleis in Den Haag, is het hoogtepunt van de Nudge Global Impact Challenge. Huidige en toekomstige leiders komen hier bijeen om zich in te zetten voor verandering.

De Nudge Global Impact Award

Tijdens de Nudge Summit zal Jaap Smit, Commissaris van de Koning voor de Provincie Zuid-Holland, de Nudge Global Impact Awards uitreiken. Deze prijs is een blijk van erkenning voor de positieve impact op de samenleving die de deelnemers aan de Challenge hebben gerealiseerd met hun ‘Sustainability Impact Plan’. Nudge heeft deze impact samen met de afdeling ‘Environmental Policy Analysis’ van de VU Universiteit Amsterdam geëvalueerd en de zes beste alumni als finalisten aangewezen. Op basis van de resultaten werden zes finalisten geselecteerd. Tijdens de Nudge Summit zal een jury drie ‘Selected Awardees’ aanwijzen die een Nudge Global Impact Award in ontvangst zullen nemen.

Jan van Betten, de oprichter van Nudge:

“Bij Nudge draait alles om impact. De Nudge Global Impact Challenge biedt jonge professionals en hun organisaties een instrument om voor verandering te zorgen en impact te creëren. Bijdragen aan positieve veranderingen in de levens van een miljard mensen en wereldwijde problemen aanpakken — kan dat als je 23 jaar oud bent? Jazeker. Dat is mogelijk als je weet hoe je je organisatie kunt aanzetten tot ‘doing business for good’. Nudge heeft oog voor de wereldwijde impact die onze alumni creëren, en het is tijd om hen daarvoor te belonen.”

De Nudge Summit in het Vredespaleis



Tijdens de Nudge Summit op 16 oktober wisselen ruim 200 CEO’s, politici, wetenschappers en jonge toekomstige leiders in duurzaamheid met elkaar van gedachten en zetten zij zich in voor verandering. Het thema dit jaar is ‘Towards a Circular Economy. Gearing up young leaders for new perspectives on leadership, culture and technology’. Dit vraagt om een grootse locatie. Om deze reden wordt de Summit gehouden in het Vredespaleis in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. Martijn Lampert (onderzoeksdirecteur bij Motivaction International) verzorgt de ‘keynote speech’. Hij zal de belangrijkste bevindingen delen van een wereldwijd onderzoek door Glocalities, ‘Increasing knowledge and activating Millennials for making poverty history’ getiteld. Dit onderzoek ontleende zijn inspiratie aan de droom van Nelson Mandela om voor altijd een einde te maken aan armoede.