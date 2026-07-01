Jumbo Supermarkten heeft bij haar Centrale Distributiecentra (CDC’s) in Nieuwegein een nieuw laadplein voor elektrische vrachtwagens in gebruik genomen. De laadinfrastructuur is gerealiseerd door Erinion, een dochterbedrijf van vrachtwagenfabrikant Scania, en bestaat onder andere uit een innovatief en in ons land nog uitzonderlijk Megawatt Charging System (MCS). Met deze technologie kan de enorme accu van een elektrische vrachtwagen in circa 30 minuten van 20 naar 80 procent worden opgeladen. De opening van het laadplein levert een belangrijke bijdrage aan Jumbo’s doelstelling om in 2030 veertig procent van de vrachtwagens en tachtig procent van de thuisbezorgbussen uitstootvrij te laten rijden.

De CDC’s in Nieuwegein vormen het centrale knooppunt voor de bevoorrading van ruim 730 Jumbo winkels in Nederland en België. De introductie van de megasnelle laadtechnologie in Nieuwegein vergroot de inzetbaarheid van elektrische vrachtwagens aanzienlijk. Op het nieuwe laadplein kunnen tientallen vrachtwagens per dag worden opgeladen.

“Met de opening van dit laadplein zetten we een belangrijke stap in de verduurzaming van onze logistiek en de overgang naar uitstootvrij transport”, zegt Boudewijn van den Brand, COO bij Jumbo Supermarkten. “Dankzij de veel hogere laadsnelheden kunnen we elektrische vrachtwagens efficiënter inzetten en maken we onze distributieketen schoner, stiller en toekomstbestendig.”

Nieuwe standaard voor logistiek laden

Voor de Jumbo CDC’s in Nieuwegein ontwierp en realiseerde Erinion een toekomstbestendige laadoplossing, die dankzij de modulaire opbouw simpel in de toekomst is uit te breiden. De installatie heeft een vermogen van 1200 kW en wordt onder meer van stroom voorzien door de aanwezige zonnepanelen. Het laadplein heeft één laadplek met een MCS-stekker van 1500 ampère en drie laadplekken met een CCS-aansluiting van 500 ampère. Tijdens een recente test piekte een elektrische Scania vrachtwagen op 728 kW, vrijwel het maximale laadvermogen dat dit type vrachtwagen ondersteunt. Ter vergelijking: het snellaadvermogen van een moderne elektrische personenauto ligt gemiddeld rond de 150 kW.

Duurzame groei van gehele transportoperatie

Jumbo werkt stapsgewijs aan de verduurzaming van haar transport. Naast de elektrificatie van het vrachtvervoer, is nog dit jaar de helft van alle Jumbo bezorgbussen volledig elektrisch en wordt vanuit Jumbo’s bezorghub in Bleiswijk dit jaar al voor 100% elektrisch thuisbezorgd. Door oplossingen zoals slimme energieopslag wapent Jumbo zich tegen de uitdagingen van een vol elektriciteitsnet.

Integrale aanpak

De ontwikkeling van het laadplein in Nieuwegein onderstreept de strategische samenwerking tussen Jumbo, Scania en Erinion. Waar Scania de elektrische voertuigen levert, verzorgt Erinion het volledige traject: van analyse en ontwerp tot realisatie en operationele ondersteuning. Via het eigen platform Erinion Connect wordt de installatie 24 uur per dag en zeven dagen per week gemonitord en beheerd. Deze integrale aanpak, waarin voertuig, energievoorziening en operationele ondersteuning naadloos op elkaar aansluiten, maakt grootschalige elektrificatie van transport steeds beter haalbaar.