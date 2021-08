Budbee zet grote stap naar fossielvrije bezorging met overstap naar hernieuwbare diesel

Techbedrijf Budbee, dat sinds 2019 pakketten van webwinkels in Nederland bezorgt, schakelt over naar Neste MY Renewable Diesel™. Deze fossielvrije diesel (HVO100) van producent Neste zal worden gebruikt voor het zware transport van Budbee. Voor de bezorging tot aan de voordeur, ook wel bekend als de last-mile, wordt gebruik gemaakt van een combinatie van cargo-fietsen, elektrische voertuigen en HVO100. Door de overstap naar Neste MY Renewable Diesel zet Budbee een belangrijke stap richting de doelstelling om in 2022 in Nederland volledig klimaatneutraal te opereren.

Met zijn bezorgservice wil Budbee het klimaat ontzien en de markt voor pakketbezorging verduurzamen. Het bedrijf streeft er dan ook naar om begin 2022 volledig klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken, investeert Budbee onder andere in het gebruik van bakfietsen, elektrisch vervoer en fossielvrije brandstoffen. Hinke Kuipers, Operations Coordination Team Lead bij Budbee licht de keuze voor Neste MY toe: “Elektriciteit is op dit moment nog niet de oplossing voor al het transport vanwege beperkingen in het batterijbereik en de laadinfrastructuur. In onze zoektocht naar een duurzame alternatieve oplossing was fossielvrije diesel direct een serieuze optie, gelet op de praktische toepassingen en schaalbaarheid. Neste MY Renewable Diesel wordt vervaardigd uit hernieuwbare bronnen en is daarom de logische keuze voor ons transport.”

Budbee biedt een innovatieve en flexibele bezorgservice, waarmee consumenten zelf in staat zijn aan te geven hoe en wanneer ze hun pakketjes willen ontvangen. Het bedrijf heeft de ambitie om de meest groene, klantvriendelijke en gemakkelijke bezorgservice ter wereld te bieden. Op dit moment is Budbee actief in Denemarken, Finland, Zweden, Nederland en België.

Hernieuwbare diesel

Neste MY Renewable Diesel wordt gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen en wordt aangeduid als HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Dit type dieselbrandstof wordt gemaakt van grondstoffen uit afval- en restproducten zoals gebruikt frituurvet. Met deze fossielvrije en emissiearme diesel stelt Neste klanten in staat om de uitstoot van broeikasgassen, in vergelijking met fossiele diesel, tot wel 90% te verminderen gedurende de levenscyclus van de brandstof.

“Neste is trots op deze samenwerking, waarmee een belangrijke stap richting een klimaatneutrale bezorging door Budbee gerealiseerd kan worden. De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd en door te kiezen voor Neste MY Renewable Diesel kunnen onze klanten hun klimaatdoelstellingen sneller behalen. Budbee is een snelgroeiende logistieke speler in Nederland en we zien ernaar uit om samen onze groene ambities te realiseren” , aldus Doryan Daamen, Commercial Manager Renewables bij Neste.

De overstap naar Neste MY Renewable Diesel via distributiepartners Future Fuels en Tamoil Nederland verloopt vlekkeloos. Het wagenpark van de bezorgpartners van Budbee bestaat volledig uit dieselvoertuigen, waardoor de fossielvrije diesel direct getankt kan worden bij een van de Tamoil tankstations. Vanwege het feit dat de brandstoftanks niet aangepast of schoongemaakt dienen te worden, kunnen bestuurders probleemloos overstappen op Neste MY.