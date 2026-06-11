Netcongestie hoeft de verduurzaming van grondoperaties op luchthavens niet langer in de weg te staan. Een succesvolle pilot op Schiphol, uitgevoerd door Bryntell in samenwerking met TCR-KES, heeft aangetoond dat het vervoer van bagage, vliegtuigen en personeel nu al volledig elektrisch kan.

TCR-KES, dat wereldwijd gespecialiseerd is in het onderhoud, beheer en de verhuur van ground support equipment (GSE) in de luchtvaart, zette de oplossing van Bryntell in om elektrische grondmaterieel van onder andere KLM op te laden nu het vaste stroomnet tekortschiet. Zonder die oplossing staat het materieel bij gebrek aan netcapaciteit simpelweg stil. In combinatie met een batterijsysteem van Greener Power Solutions leverde Bryntell een stabiele en schone energievoorziening voor onder meer eGPU’s (Elektrische Ground Power Units) en elektrische vliegtuigtrekkers. De mobiele energievoorziening van Bryntell werkt vergelijkbaar met traditionele dieseloplossingen, maar met ultra lage emissies. Daarmee voldoet het aan de huidige en toekomstige milieuregels én voorkomt het lange wachttijden voor uitbreiding van elektriciteitsaansluitingen.

Bryntell helpt TCR-KES met oplossingen duurzame grondverkeerBryntell levert een oplossing voor energieopwekking als dienst waarbij klanten afrekenen per kilowattuur. Het is heel geschikt voor de operationele omgeving van een internationale luchthaven. De oplossing bestaat uit schone hardware in combinatie met een speciaal door Bryntell ontwikkelde biobrandstof BS19, een blend op basis van biomethanol. Plaatsing, onderhoud, monitoring en afvoer zijn inbegrepen. De Bryntell CleanStar heeft geen stikstofdepositie, een fijnstofreductie van 80 procent ten opzichte van Stage V-normen en een CO₂-uitstoot van netto nul, onafhankelijk getest. De installatie is direct inzetbaar en biedt uitkomst op locaties waar de vraag naar energie hoog is omdat uitbreiding van het vaste net bijvoorbeeld te lang duurt of niet haalbaar is.

Adriaan van Tets, CEO van Bryntell: “Dankzij de samenwerking met TCR-KES hebben we in een hele korte tijd een zeer krachtige installatie kunnen neerzetten in een compacte opstelling. Er wordt al jaren over de energietransitie in de luchtvaart gepraat. Op Schiphol hebben we laten zien dat het nu al kan, met onze bestaande technologie.”

Slim hybride systeem: pieken opvangen, continuïteit waarborgen

Bryntell combineert de opstelling met een batterijsysteem van Greener Power Solutions. Hester Boes, Business Developer bij Greener Power Solutions: “Onze hybride configuratie van een genset en een batterij maakt het mogelijk om piekvermogen op te vangen en de operatie optimaal te laten draaien. Dat is precies wat je nodig hebt in een dynamische luchthavensetting.”

“Door de inzet van deze duurzame energieoplossing kan de transitie naar elektrisch materieel van onze klanten worden versneld. Daarmee wordt een concrete bijdrage geleverd aan de elektrificatie op Schiphol,” aldus Christian Slob, algemeen directeur van TCR Nederland.

Stap vooruit in verduurzamingHet Schiphol Ground Handling Committee (SGHC), het overleg- en samenwerkingsplatform voor grondafhandelingsbedrijven, overige dienstverleners, de luchthaven, overheid en andere ketenpartners op Amsterdam Airport Schiphol, ziet de pilot als een concreet voorbeeld van verduurzaming. Steeds zwaarder elektrisch materieel vraagt om meer stroom. “Je kunt je voorstellen dat door het steeds zwaarder wordende elektrische materieel dat beschikbaar is, er een enorme stroombehoefte is. De oplossingen van Bryntell zorgen ervoor dat de investeringen die we doen in elektrisch equipment ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden,” zegt Erik de Goeij, vicevoorzitter van het SGHC. KLM, als afnemer van de diensten van TCR-KES, heeft tijdens de pilot kunnen ervaren wat deze energieoplossing in de praktijk betekent. “Het helpt ons bij de stroomvraag als tussentijdse oplossing. We willen graag meedoen aan het vergroenen en daar hebben we veel stroom voor nodig. De combinatie van dit systeem helpt ons hierbij,” aldus Bas Dubbelaar, Strategisch Wagenparkbeheerder van KLM.

Naast bouw en transport nu ook logistiek

Schiphol is de eerste luchthaven waar de Bryntell CleanStar is ingezet. De installatie is al bewezen in bouw- en infraprojecten, waaronder bij civiele aannemer Mobilis. Bryntell richt zich op sectoren waar tijdelijke of off-grid energie nodig is: van bouw en industrie tot luchthavens en logistieke hubs. De oplossing is schaalbaar en snel inzetbaar, zonder afhankelijkheid van grootschalige infrastructuurinvesteringen.

Adriaan van Tets, CEO van Bryntell: “De energietransitie vraagt om een écht alternatief. Met deze pilot hebben we laten zien hoe dat op luchthavens eruit ziet. BS19 heeft een relatief hoge energiedichtheid. Daardoor kan onze oplossing langer werken op een tank en geeft het dus minimale logistieke verstoring. Bryntell kan helpen om de energietransitie te versnellen. Niet door grootse beloftes, maar door te laten zien wat in de praktijk werkt.”