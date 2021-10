Bruynzeel Keukens naar 100% circulair

Bruynzeel Keukens introduceert tijdens de PROVADA 2021 een nieuw circulair keukenconcept. Het studiemodel is gemaakt van innovatief, bio-based plaatmateriaal dat volledig gerecycled kan worden en zonder toevoeging van extra grondstoffen, omgezet kan worden in een nieuwe keuken. Een keuken voor een keuken.

Ook aan de afwerking is gedacht. De grepen en knoppen worden vervaardigd uit oceaanplastic zoals oude visnetten en touwen. Dit draagt niet alleen bij aan schone oceanen, maar beperkt ook de vraag naar nieuwe grondstoffen. De bestekindelingen zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal; dus 100% hernieuwbaar!

Bij de apparatuur nog meer aandacht voor duurzaamheid. De afzuigkap met kruidendak beschikt over een plasmafilter dat niet alleen geuren verwijdert, maar ook fijnstof, allergenen en ziekteverwekkers elimineert. En in de plantcube kweekt men hun eigen salades en kruiden. Zo is er minder vraag naar gekoeld transport wat de carbon footprint vermindert.

Verder zijn op de stand duurzame Greengridz® werkbladen te zien en wordt er stilgestaan bij verpakkingsvrij boodschappen doen.

Grondstoffentekort



Met de ontwikkeling van de circulaire keuken speelt Bruynzeel in op de huidige grondstoffenproblematiek. De prijzen voor (oud)papier, cellulose pulp, hout, etc. blijven maar stijgen door de wereldwijde schaarste. Dit laat nog meer de noodzaak zien om versneld naar een circulaire economie te gaan, om controle te krijgen over de totale grondstofstroom en minder afhankelijk te zien van nieuwe grondstoffen uit verre oorden.

Bruynzeel Keukens



Al een aantal jaar is Bruynzeel Keukens, één van de succesvolle merken van de DKG Groep, bezig met de ontwikkeling van een circulaire keuken. Met de doelstellingen van de Nederlandse overheid om in 2030 voor 50% een circulaire economie te hebben en in 2050 zelfs 100% blijven zij niet stil zitten. Als marktleider in de branche wil Bruynzeel Keukens het goede voorbeeld geven door hét verschil te maken en zijn ze klaar voor de toekomst.