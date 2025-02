Vandaag heeft de Europese Commissie haar communicatie over veilige en duurzame e-commerce gepubliceerd. Hierin kondigt de Commissie maatregelen aan om het gelijke speelveld te waarborgen en de risico’s aan te pakken van de import van de vele pakketjes die nu van buiten de EU onze markt op komen. Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, noemt de publicatie een “belangrijk politiek signaal uit Brussel die hiermee achter het Europese bedrijfsleven gaat staan en serieus werk maakt van het tegengaan van oneerlijke concurrentie. Concurrentie hoort bij onze economie, zeker in een internationale sector als e-commerce, maar dan wel allemaal volgens dezelfde spelregels. De communicatie is een goede stap voorwaarts op het gebied van samenwerking tussen de EU, lidstaten en toezichthouders.”

Handhaving

De Europese Commissie schetst helder de druk die op toezichthouders is ontstaan, met name op de douane. In 2024 kwamen er ongeveer 4,6 miljard pakketjes (met een waarde lager dan €150) de Europese markt op. Dat betekent ongeveer 12 miljoen pakketjes per dag. De import van al deze pakketjes loopt voor bijna 90% via slechts 6 landen, die daardoor de meeste druk op het toezicht ervaren. Nederland is een van deze landen, met ongeveer 3 tot 3,5 miljoen pakketjes per dag, wat neerkomt op meer dan 40 per seconde. De douane heeft aangegeven dat ze deze enorme hoeveelheden niet aan kunnen.

De communicatie benadrukt daarom het belang van de herziening van de Europese douaneregels (Union Customs Code) die momenteel in onderhandeling is. Hierin staan onder meer voorstellen voor de afschaffing van de huidige vrijstelling van invoerrechten tot € 150 en een vereenvoudigde tariefbehandeling. Een belangrijke stap richting een gelijker speelveld, maar de uitvoering hiervan wordt wel pas verwacht in 2028. In de tussentijd moeten er maatregelen komen om het verlies aan concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te beperken. Ook roept de Commissie het Europees Parlement en de Raad op om verdere maatregelen te overwegen, zoals een ‘handling fee’ voor retailers of platforms, die betaald zou moeten worden voor e-commerce-artikelen die rechtstreeks door consumenten in de EU worden geïmporteerd. Met deze extra inkomsten zouden dan de kosten van het toezicht kunnen worden betaald.

Thuiswinkel.org is ervan overtuigd dat effectieve handhaving de belangrijkste route is naar een gelijk speelveld. Regels zijn er genoeg. De EU beschikt over een uitgebreid wetgevingskader voor consumentenbescherming, productveiligheid, duurzaamheid, en privacy, maar nieuwe niet-EU spelers slagen er nog steeds in om succesvol de markt te betreden zonder aan alle regels te voldoen. De nieuwe douaneregels, met naast de afschaffing van de heffingsvrijstelling ook het voorstel voor verdere gegevensdeling via een nieuwe ‘Customs Data Hub’, gaan hier zeker aan bijdragen. Echter, Thuiswinkel.org gelooft dat er ook versneld ingezet moet worden op de handhaving van makkelijker aantoonbare overtredingen, zoals oneerlijke handelspraktijken op online interfaces (denk aan onjuist gebruikte afteltimers, gamificatie elementen) of overtredingen binnen de Digital Services Act (DSA). Hierbij moet er ook aandacht zijn voor passende sancties. Een geldboete zal niet altijd de meest effectieve oplossing zijn, maar het blokkeren van een website of app kan mogelijk meer impact hebben.

Duurzaamheid

In de afgelopen jaren is duurzaamheid een speerpunt geweest in de Europese Unie. De ‘Green Deal’ betekende de komst van veel nieuwe wetgeving die bedrijven aanspoort om duurzamer te opereren en in te zetten op circulariteit. Waar ondernemers in Nederland volop (moeten) investeren in duurzaamheid, voldoen veel van de geïmporteerde pakketjes niet aan dezelfde eisen. Dit draagt bij aan een ongelijk speelveld. De Europese Commissie herkent dit probleem en zal hier in de toekomstige ‘Circular Economy Act’ aandacht aan besteden, onder meer via een ‘one-stop-shop’ voor UPV registratie. Op 13 februari spreekt Thuiswinkel.org in een besloten ronde tafel met Minister Beljaarts van Economische Zaken. Hier zullen onze zorgen, maar ook suggesties voor mogelijke oplossingen worden besproken.