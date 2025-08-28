Na vijf dagen en ruim 3.000 kilometer dwars door de Australische outback kwam het Brunel Solar Team vandaag als eerste over de finish in Adelaide. Het Delftse studententeam hield in een zenuwslopende ontknoping de concurrentie van Solar Team Twente en het Belgische Innoptus Solar Team achter zich en wint daarmee het wereldkampioenschap zonneracen. De achtste wereldtitel maakt het jubileumjaar extra glansrijk.

De slotdag begon vroeg in de ochtend met nog 238 kilometer op de teller en een zwaarbewolkte lucht boven het zuiden van Australië. Terwijl Innoptus Solar Team later vertrok door een lagere acculading, zette het team uit Twente de achtervolging in. Tientallen kilometers voor de finish bedroeg het verschil nog slechts twee kilometer. Door de beste strategie te volgen en slim gebruik te maken van de innovatieve canopyvin, wist Nuna 13 het verschil opnieuw te vergroten en als eerste de finishlijn te bereiken. “Ongelofelijk, we hebben het gewoon geflikt, wat een strijd”, zegt Martijn Boonen, die Nuna 13 over de eindstreep reed. “Deze laatste kilometers waren zenuwslopend met stortbuien, veel verkeer en de concurrent in onze nek. We hebben alles gegeven en nu zijn we wereldkampioen. Ik ben super trots op ons team.”

Jubileumjaar krijgt gouden rand

Het Brunel Solar Team was zevenvoudig wereldkampioen, maar de laatste overwinning dateert uit 2017. De Delftse studenten zijn daarom euforisch na de felbevochten overwinning. “We zijn vol voor de winst gegaan”, zegt Elias Wawoe, teamleider van het Brunel Solar Team. Dit is echt een teamprestatie en de vin op Nuna 13 heeft zich bewezen in de wind. Fantastisch om de achtste titel mee naar Nederland te nemen en al helemaal speciaal omdat het ons jubileumjaar is: een bekroning op 25 jaar zonneracen.”

Over het Brunel Solar Team

Het Brunel Solar Team is een team van Delftse studenten dat elke twee jaar een zonneauto bouwt om mee te doen aan de Bridgestone World Solar Challenge: het wereldkampioenschap zonneracen in Australië. Sinds de oprichting in 1999 heeft het team twaalf keer meegedaan, waarvan het acht keer als wereldkampioen eindigde. Het team combineert innovatie, duurzaamheid en teamwork en heeft als missie met de zonneauto’s bijdragen aan een toekomst vol schone mobiliteit.

Foto: Jorrit Lousberg