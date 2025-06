Vandaag presenteert het Brunel Solar Team haar nieuwste zonneauto, Nuna 13, in het Louwman Museum in Den Haag. De auto markeert het 25-jarig bestaan van het team en bevat innovaties zoals een uitschuifbare vin voor extra snelheid, een lichter chassis en een ijzerloze motor. In augustus neemt het team voor de twaalfde keer deel aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië.

Meerdere technische vernieuwingen aan Nuna 13 moeten het verschil maken op het 3.000 kilometer lange parcours dwars door de Australische outback. Meest opvallend is de uitschuifbare en draaibare vin: een aerodynamische innovatie die zijwind omzet in extra voortstuwing. “Net als bij een vliegtuigvleugel ontstaat er bij zijwind een drukverschil op de vin, wat zorgt voor een duwende kracht naar voren,” legt Daan van den Dries, Chief Engineer bij het Brunel Solar Team, uit. “Daardoor verbruiken we minder zonne-energie – en dat is belangrijk, want door nieuwe regels racen we met een accu die drie keer kleiner is dan vorig jaar. En doordat de race dit jaar twee maanden eerder plaatsvindt, racen we in de Australische winter: de zon staat lager, waardoor we minder zon-inkomsten hebben.”

Nog niet eerder werd een zonneauto gebouwd met zowel een asymmetrisch catamaranontwerp als een vin. Om de vin optimaal te benutten, was een windtunneltest nodig. Voor het eerst sinds 2011 testte het team weer met een auto op ware grootte.

Strijdlustig

Tijdens de windtunneltest op 3 en 4 juni bij de Volkswagen Group in Wolfsburg heeft het team waardevolle inzichten opgedaan in de prestaties en stabiliteit van Nuna 13. Het samenwerken met de engineers van Volkswagen verliep prettig en professioneel. Tijdens de test was er een opmerkelijke ontdekking: bij voldoende zijwind genereert de vin meer stuwkracht dan er luchtweerstand is, waardoor er netto voortstuwingskracht overblijft. Hiermee kan de batterij opgeladen worden.

Aan het eind van een van de laatste sessies ging het echter mis, Nuna 13 sloeg over de kop. Het Brunel Solar Team had Nuna op meerdere punten vastgemaakt en de zonneauto is op een van die punten losgeraakt. Van den Dries: “Het was goed schrikken, maar we voeren dit soort testtrajecten uit om te begrijpen hoe de zonneauto zich gedraagt onder verschillende omstandigheden. We zijn gestart met het herstellen van de schade en presenteren vandaag vol trots Nuna 13, die straks deelneemt aan de zonnerace in Australië. Op basis van de testresultaten hebben we veel vertrouwen in de auto. En ook vertrouwen in het team, dat deze beproeving goed heeft doorstaan. We zijn beter voorbereid dan ooit tevoren.”

Lichter, sneller, slimmer

Op materiaalniveau is vooruitgang geboekt: het team paste dit jaar voor het eerst de pre-pregmethode toe. Voorheen werd carbon handmatig ingesmeerd met hars, die snel uithardt. Nu zit de hars al in het carbon, waardoor het materiaal pas uithardt bij verhitting. Zo konden teamleden het carbon keer op keer vervormen en preciezer werken. Het resultaat: een lichter chassis, minder kans op defecten en een strakkere afwerking. Daarnaast bevat Nuna 13 een efficiënte ijzerloze motor, een verbeterd stuursysteem met minder energieverlies en Silicium-zonnecellen die zo’n 30 procent efficiënter zijn dan standaard zonnepanelen.

25 jaar zonne-innovatie

Waar zonne-energie ooit een belofte was, is het nu een bewezen motor voor vooruitgang. Deze jubileumeditie van Nuna weerspiegelt 25 jaar aan lef, kennis en innovatie en de ambitie om Nederland als koploper in de energietransitie te laten zien. “We bouwen niet alleen een auto, we bouwen aan de toekomst van mobiliteit,” zegt Elias Wawoe, teamleider van het Brunel Solar Team. “Met deze auto brengen we 25 jaar aan kennis, ambitie en innovatie samen. Sinds 2001 doen we om het jaar mee aan het wereldkampioenschap zonneracen in Australië en van de elf keer dat we hebben meegedaan, hebben we zeven keer gewonnen. Zonder de kennis van onze voorgangers, waren we nooit zover gekomen. Dit jaar gaan we vol voor de achtste wereldtitel.”

Nederlandse trots, van binnen en buiten

De buitenkant van Nuna 13 is een rijdend kunstwerk vol verwijzingen naar Nederland en de vier elementen: zon, wind, water en aarde. In een Van Gogh-achtige stijl zijn een leeuw, molen, zeven gouden tulpen en wolken in de wrap verwerkt, symbolen van kracht, innovatie en vakmanschap. Wawoe: “De zeven gouden tulpen staan voor de zeven wereldtitels die we al mee naar Delft hebben genomen. De carrosserie is gebouwd bij een Friese botenbouwer, de vin verwijst naar onze zeil traditie en de techniek naar 25 jaar Delftse innovatie. De auto is echt een eerbetoon aan waar we vandaan komen.”

Foto’s: Cem-Kerim Delikan, VW Fotoservice