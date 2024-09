Het Brunel Solar Team heeft met zonneauto Nuna 12s de technische keuring in een recordtijd behaald. De groep van elf studenten rijdt dit jaar met een nieuw innovatief zonnepaneel dat is ontwikkeld in samenwerking met AIKO. Voorafgaand aan de start van de Sasol Solar Challenge, een achtdaagse internationale zonnerace in Zuid-Afrika, vindt op woensdag 11 september de kwalificatie plaats.

De Sasol Solar Challenge is een moment om de kracht van duurzame mobiliteit door middel van zonne-energie aan de wereld te presenteren. Het team werkt al meer dan een jaar aan dit project en is sinds begin augustus in Zuid-Afrika voor de laatste voorbereidingen. De start van de challenge is op vrijdag 13 september. Veertien teams rijden in acht dagen van Johannesburg naar Kaapstad, met als doel de meeste kilometers af te leggen.

Vlekkeloze keuring Nuna 12s

De statische keuring, ook wel static scrutineering genoemd, werd gister in een recordtijd van 4,5 uur gehaald. Nuna 12s werd op alle technische aspecten en reglementen gecontroleerd en doorliep zeven stations, waaronder een meting, weging, elektrische- en veiligheidskeuring. Bovendien zijn de coureurs getest op het veilig in- en uitstappen van het voertuig en op het voldoen aan het minimale lichaamsgewicht van 80 kilogram, dat indien nodig wordt aangevuld met ballast. “Dit is een hele spannende dag waarop we erachter komen of onze zonneauto aan alle eisen voldoet. Om het hoogst haalbare te bereiken, zoeken we als het gaat om de regels, de grenzen op. We hadden verwacht dat er hier en daar nog wat aan Nuna gesleuteld moest worden, maar de scrutineering verliep soepel. We zijn heel trots en gaan de kwalificatie op woensdag vol vertrouwen en energie tegemoet”, aldus Cato Kral, teamleider bij het Brunel Solar Team.

Innovatief zonnepaneel

Afgelopen juni, tijdens de presentatie van Nuna 12s, werd bekend dat het team dit jaar rijdt met een zelfontwikkelde dual-airgap motor met twee magneetringen, wat afwijkt van één enkele magneetring, zoals bij traditionele elektromotoren. Nu presenteert het team een nieuw zonnepaneel. In samenwerking met AIKO, een wereldleider op het gebied van PV technologie, bouwde het team een paneel met ultramoderne All Back Contact (ABC) zonnecellen, een nieuw type zonnecel dat door zijn unieke ontwerp de energieopbrengst aanzienlijk kan verhogen. AIKO en het team hebben een gezamenlijke missie om grenzen te verleggen op het gebied van zonne-energie. “We zijn enorm blij dat we in samenwerking met AIKO dit zonnepaneel hebben gerealiseerd”, zegt Mark Tabaksblat, elektrisch ingenieur bij het Brunel Solar Team. “Met de geavanceerde techniek van AIKO zijn we ervan overtuigd dat we dit jaar het efficiëntst rijden. Het doel is niet alleen om de challenge te winnen, maar vooral om te laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van zonne-energie.”

Over het Brunel Solar Team

Het Brunel Solar Team bestaat uit elf gemotiveerde studenten van de TU Delft met verschillende technische achtergronden, van lucht- en ruimtevaart tot informatica. Meer dan een jaar zetten ze alles opzij om aan hun zonneauto Nuna 12s te werken. Het teamdoel is de wereld inspireren op het gebied van duurzame mobiliteit en innovatie. Met Nuna 12s gaan ze de strijd aan met internationale teams tijdens de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika in september 2024.

Brunel is sinds 2022 de hoofdsponsor van het team. Brunel verbindt topspecialisten aan uitdagende projecten.