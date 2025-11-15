Door nieuwe wet- en regelgeving en toenemende eisen van consumenten is samenwerken aan efficiënte en duurzame productketens belangrijker dan ooit. Dat lukt alleen als ketenpartners productdata op een eenduidige manier vastleggen en met elkaar delen. Niet voor niks was het thema van GS1 congres ‘Toekomstbestendig ondernemen doen we samen.’ Mirjam Karmiggelt, CEO van GS1 Nederland: “Ik proef heel veel energie om met elkaar aan de slag te gaan.”

Vol geestdrift legt dagvoorzitter Harm Edens uit met welke problemen we te kampen hebben: de opwarming van de aarde, het tekort aan grondstoffen en de afname van de biodiversiteit. Om die problemen op te lossen, zullen we als mensheid ons gedrag moeten veranderen. “Alleen kunnen we niets, maar samen kunnen we juist heel goed veranderen. Daar zit als mensheid onze echte kracht. Laten we die vandaag aanboren.”

Onderdeel van de oplossing

Mirjam Karmiggelt, CEO van GS1 Nederland, sluit zich graag aan bij deze oproep. “Sinds de oprichting bijna vijftig jaar geleden is GS1 Nederland altijd gericht geweest op het verbeteren van efficiëntie. Dat is nog steeds belangrijk, maar er is wel iets bijgekomen: de noodzaak om deze wereld beter te maken. Als we goed en efficiënt productdata weten te delen, kunnen we betere besluiten nemen, processen beter aansturen en tegelijkertijd voldoen aan wetgeving. Als GS1 kunnen we dat faciliteren.”

Kees de Kat is CEO van Growers United en voorzitter van de Raad van Toezicht van GS1 Nederland. Hij ziet verheugd dat de oplossingen van GS1 nu ook worden ingezet om aan het begin van de voedselketen data te delen – niet alleen in Nederland, maar in heel Europa en daarbuiten. “Beter gebruik van technologie en product- en locatiedata maakt veel innovatie mogelijk. En GS1 is onderdeel van de oplossing.”

Als we goed en efficiënt productdata weten te delen, kunnen we betere besluiten nemen, processen beter aansturen en tegelijkertijd voldoen aan wetgeving.

Data nodig in de strijd tegen verspilling

Wat het delen van data kan opleveren, laat Toine Timmermans van de stichting Samen tegen voedselverspilling zien. De retailers en fabrikanten die zich bij dit initiatief hebben aangesloten, willen de voedselverspilling in de tijd tot 2030 met 50 procent reduceren. Daarvan is inmiddels 20 procent gerealiseerd. “De grootste verspilling betreft brood en banket. Tot voor kort werden in Nederland elke dag 700.000 broden te veel gebakken. Door diverse maatregelen gooien supermarkten nu 100.000 broden minder weg.”

Intergamma gaat verspilling tegen door onder meer de QR Code powered by GS1 op staalkaarten met verfkleuren te plaatsen. “Consumenten die de code scannen, worden aan de hand genomen tijdens de verfklus: van de juiste kleuren kiezen tot de juiste benodigdheden aanschaffen”, vertelt Jurre Mulder, chief digital officer bij Intergamma. “Wij koppelen die informatie aan de verfmengmachines in onze bouwmarkten. Daardoor maken we minder fouten en verspillen we minder verf. Bovendien kunnen we dankzij deze data veel beter met leveranciers afstemmen wat we nodig hebben.”

De druk om de vervuilende textielsector te veranderen, komt niet alleen van overheden maar ook van klanten. “Klanten als Zalando en About You eisen dat wij duurzaamheidsdata aanleveren”, vertelt Marian Temmen, global operations & transformation leader bij PVH, het bedrijf achter Tommy Hilfiger en Calvin Klein. “Dat is een belangrijke drijfveer om te verduurzamen, naast onze eigen passie en toewijding op dat vlak. Daarom streven we ernaar om eind volgend jaar een werkend digitaal productpaspoort te hebben. Dat vraagt om een soepele en consistente datastroom waarbij GS1 kan helpen.”

Een werkend digitaal productpaspoort vraagt om een soepele en consistente datastroom waarbij GS1 kan helpen.

Verpakking als mediakanaal met de QR Code powered by GS1

Na de lunch nemen de deelnemers een deepdive in verschillende onderwerpen. In de sessie over de QR Code powered by GS1 legt consultant Sarah Doery van Connected Experience Consulting uit dat deze opvolger van de streepjescode van elke verpakking een prachtig mediakanaal maakt. Ze laat zien hoe Magnum-fans groene ‘tokens’ kunnen verzamelen door elk ijsje te scannen. Hoe duurzamer het ijsje, hoe meer tokens ze kunnen verdienen. “QR-codes op verpakkingen worden daadwerkelijk gescand. En elke scan levert vier keer zoveel klantgegevens op als andere digitale media.”

De QR Code powered by GS1 biedt nog veel meer mogelijkheden richting klanten. “Je kunt klanten om hun mening vragen en die gebruiken voor productinnovatie. Je kunt als merkfabrikant rechtstreeks aan consumenten gaan verkopen en je eigen loyalty-programma’s opzetten of klanten inzetten als ambassadeurs van je merk. Alles is mogelijk”, stelt Michael Klazema, director consulting bij adviesbureau EY. “Er zijn steeds meer merkfabrikanten en retailers die voorbereidingen treffen om de QR-code in te zetten.”

Pokon is één van de merkfabrikanten die de QR Code powered by GS1 op producten heeft staan. “Niet elke consument heeft verstand van tuinieren. Daarom gaan ze online op zoek naar informatie”, stelt Jimmy Boekhorst, masterdata en new product development lead bij Pokon. “Maar de informatie die de consument ziet, is niet altijd de informatie die wij willen dat hij of zij ziet. Soms is de informatie verouderd of niet van ons afkomstig. Via de QR-code krijgen we meer regie over de getoonde informatie. Met één scan krijgt de consument de laatste data op zijn scherm. En daar kunnen we extra content zoals handleidingen en instructievideo’s aan toevoegen zonder dat de QR-code hoeft te veranderen.”

Met één scan krijgt de consument de laatste data op zijn scherm. En daar kunnen we extra content zoals handleidingen en instructievideo’s aan toevoegen zonder dat de QR-code hoeft te veranderen.

Verpakkingsdata delen

De sessie over het delen van verpakkingsdata start met een impactvolle presentatie van Paul Christiaens, international development specialist bij Verpact. Hij laat zien dat de administratie rondom verpakkingen door de introductie van de Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR) een stuk complexer wordt. “Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, moeten straks bewijzen hoe recyclebaar die zijn. En dat kan alleen als duidelijk is uit welke materialen die verpakkingen bestaan”, weet Christiaens. “Wij gaan zorgvuldig in kaart brengen welke verpakkingsdata echt nodig is en hoe we die goed met elkaar kunnen delen.”

Dat de financiële impact van de PPWR groot kan zijn, blijkt uit het verhaal van verpakkingsproducent Ardagh. Robert Jan ter Morsche, verantwoordelijk voor governmental affairs, legt uit dat deze Europese wetgeving niet alleen op consumentenverpakkingen, maar ook op transportverpakkingen van toepassing is.“ Voor consumentenverpakkingen is samen met GS1 een pilot opgezet met Albert Heijn, Heineken, Ardagh, Syncforce en Verpact. Het doel is om te bepalen welke data van verpakkingsleverancier en de producent naar de finale distributeur moet, om voor de PPWR de vereiste rapportages te kunnen doen.”

Met GS1 PAC kunnen bedrijven ook hun eigen verpakkingsadministratie structureren en beheren. Samen kunnen we zo efficiënter werken en daarbij het milieu een stuk verbeteren.

Oproep: deel ook je verpakkingsdata met GS1 PAC

Ook voor Superunie zijn de gevolgen groot. Deze inkooporganisatie zet circa 10.000 eigen-merkproducten op de markt en moet daarover aangifte doen bij Verpact. “Je kunt deze wetgeving negatief uitleggen, dat die alleen maar geld kost. Maar door de wetgeving ontstaat ook een gelijk speelveld voor alle partijen. En als dat leidt tot minder plastic, scheelt dat ook weer in kosten en afval”, vertelt CFO Bas van Maren van Superunie.

Van Maren roept leveranciers op om zo snel mogelijk hun verpakkingsdata in GS1 PAC te zetten, de nieuwe tool voor het delen van verpakkingsdata. “Dat is in het begin even heel vervelend, maar daarna wordt het een stuk duidelijker en gemakkelijker. Daarom hebben wij vorige week zo’n vierhonderd leveranciers aangeschreven met het verzoek om GS1 PAC te gebruiken. Ook kunnen ze met deze tool hun eigen verpakkingsadministratie structureren en beheren. Samen kunnen we zo efficiënter werken en daarbij het milieu een stuk verbeteren.”

Solide basis leggen

Als laatste laat Ingmar Hensbergen zien wat de honderdjarige HEMA moet doen als het gaat om productdata. “Er komt steeds meer wet- en regelgeving die eist dat we duurzamer worden. Dat stelt eisen aan onze mensen, processen, systemen en data”, vertelt de data & space manager bij HEMA. “We moeten aan onze datageletterdheid werken. En omdat arbeid schaarser wordt, moeten we systemen makkelijker en beter met elkaar laten praten om aan alle databehoeften te voldoen.”

Hensbergen ging drieënhalf jaar geleden bij HEMA aan de slag en sindsdien hebben ze grote stappen gezet. “Alles draaide destijds op aan elkaar geknoopte spreadsheets. Nu hebben we een productinformatiesysteem dat de basis is voor databehoeften. Daarnaast kijken we naar de toekomst. Ook wij maken de overstap naar de QR Code powered by GS1, zodat we ook de volgende stap naar het digitale productpaspoort kunnen zetten. De daaropvolgende stap is volledige ketentransparantie tot aan het begin van de keten. En de basis daarvoor is productidentificatie op basis van de GS1 standaarden. ”

Aan de slag voor een mooiere wereld

De geestdrift waarmee Harm Edens de dag opende, blijkt aan het eind van de dag te zijn overgeslagen naar de zaal. Dat stelt CEO Mirjam Karmiggelt van GS1 Nederland tijdens het afsluitende gesprek met de dagvoorzitter. “Ik heb vandaag heel veel energie geproefd om samen aan de slag te gaan en productdata met elkaar te delen. Als we de volgende keer hier weer met elkaar staan, hoop ik dat we de wereld een beetje mooier hebben gemaakt.”