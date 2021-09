Brouwerij Fortuna, Brand Bier en Into The Great Wide Open presenteren een nieuw duurzaam weizenbier

Kunst- en muziekfestival Into The Great Wide Open gaat dit jaar niet door maar er gebeuren nog steeds bijzondere dingen op het eiland. In samenwerking met Fortuna Vlieland en de Brand Bierbrouwerij wordt aanstaande vrijdag Wanda Weizen gepresenteerd: een smaakvol duurzaam weizenbier geïnspireerd door een van de oudste verhalen van Vlieland.

“We zijn trots dat we dit bier mogen presenteren, een prachtig bier dat symbool staat voor onze jarenlange samenwerking met zowel de Brand Bierbrouwerij als met Fortuna Vlieland en ook in traditie van jarenlang bierbrouwen die we met en voor onze bezoekers hebben: een duurzaam geproduceerd bier met een verhaal”, aldus Dago Houben, teamlid van Into The Great Wide Open.

Ook de brouwers van beide brouwerijen zijn enthousiast. Rob Habets – brouwmeester van Brand – geeft aan dat deze samenwerking (een ‘collab’ genoemd in de bierwereld) beide brouwers heeft geïnspireerd op het toepassen van lokale ingrediënten, het gebruik van verschillende brouwtechnieken maar ook op het gebied van duurzaam brouwen; waar zowel Brand als Fortuna Vlieland vol op focussen.

Wanda Weizen is een smaakvol weizenbier met authentieke smaken van het eiland. Wat dit limited edition bier verder bijzonder maakt is het gebruik van verschillende hoppen en de combinatie van een weizen-recept van Fortuna Vlieland en de brouwtechniek ‘dry hoppen’, een manier van brouwen die kenmerkend is voor de Brand Bierbrouwerij. Om de smaak af te maken zochten Bojan Bajic van Fortuna Vlieland en Rob Habets samen op Vlieland naar passende kruiden en voegden zodoende Honingklaver toe aan dit bier. Het bier werd mede gebrouwen door Bojan Bajic en Matus Kmet.

Wanda Weizen wordt aanstaande vrijdag gepresenteerd in Fortuna Vlieland. Deze duurzame brouwerij werd in 2019 door Bojan Bajic en Gosse Beerda geopend, middenin de duinen van het eiland. Al het bier wordt gebrouwen met helder water dat direct uit de Vlielander duinen wordt gewonnen.

Wanda Weizen dankt haar naam aan de Wanda-sage, een middeleeuws verhaal over de Koningin van Vlieland, die met hevige storm nog steeds op de duinen van het eiland te zien zou zijn. Luister dit spannende verhaal – het liefst met een biertje in de hand – nu via deze link.

Wanda Weizen is vanaf vrijdag 3 september is exclusief beschikbaar op Vlieland, beschikbaar bij Fortuna en verschillende winkels, supers en bijna alle horeca op het eiland.

Het etiket werd ontworpen door Roosje Klap, designer-in-residence van het festival. De typeface voor het etiket werd ontworpen door Pauline Le Pape.

Foto door Tom van Huisstede.