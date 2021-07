Brooks Running introduceert eerste CO2-neutrale schoen Ghost 14

Brooks introduceert haar eerste volledig CO2-neutrale hardloopschoen, de Ghost 14: de nieuwste versie van haar meest populaire en bekroonde schoen. Deze lancering is onderdeel van Brooks’ ambitie om de milieu-impact van haar activiteiten tot een minimum te beperken. Onder de noemer ‘Running Responsibly’ maakte Brooks eerder deze week bekend welke stappen zij op het gebied van circulaire productie gaat zetten om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn.

The Ghost 14 is de beste verkochte hardloopschoen van Brooks. Vanaf nu zullen alle Ghost-producten CO2-neutraal zijn. Bijna alle stoffen bestaan nu minimaal voor 30 procent uit gerecycled polyester en veel stoffen zijn zelfs uit 100 procent gerecycled polyester vervaardigd. Naast het verminderen van de impact op het milieu door het gebruik van gerecyclede materialen, investeert Brooks in zogenoemde ‘CO2-offsets’. Dit doet zij via projecten die een verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering in de vorm van CO2-compensatie. Naast de introductie van Ghost 14 als Brooks’ eerste CO2-neutrale schoen, lanceert zij ook aan aantal andere updates van deze populaire hardloopschoen:

100 procent DNA LOFT-demping : Brooks’ DNA LOFT die door de volledige zool loopt, zorgt voor een nog zachtere en soepelere looppas.

: Brooks’ DNA LOFT die door de volledige zool loopt, zorgt voor een nog zachtere en soepelere looppas. Vereenvoudigde zoolconstructie : De gesegmenteerde Crash Pad en de superzachte tussenzool zorgen samen voor een soepele afwikkeling van de voet.

: De gesegmenteerde Crash Pad en de superzachte tussenzool zorgen samen voor een soepele afwikkeling van de voet. Gebalanceerd gebruik van 3D Fit Print-technologie: de 3D Fit Print brengt evenwicht tussen stretch en structuur, zodat de schoen zich op een comfortabele manier aan de voet aanpast.

Duurzame ambities

De duurzame strategie van Brooks is weliswaar gericht op de komende decennia, maar ook op korte termijn wil zij, onder meer met deze productlancering, haar duurzame ambities in een stroomversnelling brengen. Brooks heeft daarnaast een aantal concrete doelen vastgesteld ter ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties voor 2030 hebben gesteld. In december 2020 trad Brooks toe tot The Climate Pledge. Dit is een overeenkomst waaraan ruim 50 bedrijven, verdeeld over 18 sectoren in 12 landen, zich hebben verbonden om te zorgen dat de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs tien jaar eerder, in 2040, worden bereikt.

“Wij geloven dat klimaatverandering om onmiddellijke en internationale actie vraagt. Samenwerking speelt een cruciale rol om onze ambitieuze doelstellingen te kunnen verwezenlijken”, vertelt David Kemp, Senior Manager Corporate Responsibility van Brooks. “Ruim 150 miljoen hardlopers genieten elke dag opnieuw van wat onze planeet te bieden heeft. Ook daarom willen we onze verantwoordelijkheid nemen en onze milieu-impact minimaliseren.”

De ambitie van Brooks om tegen 2040 volledig CO2-neutraal te zijn wordt bereikt door op een wetenschappelijk onderbouwde manier een aanzienlijke CO2-reductie te realiseren. Haar strategie is goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative. Dit initiatief ondersteunt bedrijven wereldwijd met het definiëren van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en het uitstippelen van een koers die de weg vrijmaakt naar forse CO2-reducties.