Groningen krijgt binnenkort een eigen streekbroodje: het Broodje Grunn, samengesteld met uitsluitend ingrediënten van Groningse bodem. Een broodje dat letterlijk en figuurlijk smaakt naar Groningen.

Van boer tot bord

Broodje Grunn maakt de korte voedselketen zichtbaar en tastbaar. Het laat zien dat lokaal kiezen niet alleen lekker en duurzaam is, maar ook direct bijdraagt aan de Groningse economie. Elke hap ondersteunt de keten: van de boer die de ingrediënten levert tot de bakker die werkt met lokaal graan.

Herkenbaar en toch uniek

In andere provincies bestaan al varianten zoals het Rotterbammetje, Broodje Nimma en Broodje Boppe. Groningen sluit zich daar nu bij aan, maar met een geheel eigen signatuur. Broodje Grunn is geworteld in de Groningse landbouw, kennis en ondernemingszin.

Meer dan een broodje

Het initiatief past in de bredere voedseltransitie: steeds meer consumenten en organisaties zoeken naar korte ketens, duurzame productie en bewuste keuzes. Groningen heeft daarin een sterke uitgangspositie met een rijk landbouwgebied, innovatieve kennisinstellingen en een jonge generatie die vooruit wil. Broodje Grunn brengt die krachten samen in een product dat herkenbaar, lokaal en toekomstgericht is.

Broodje Grunn sluit naadloos aan bij het onlangs ondertekende convenant Gezond Eten uit de Omgeving. Dit convenant is een initiatief van gemeente Groningen, samen met de provincie Groningen en programma Fascinating en heeft als doel om meer lokaal en gezond eten in de regio te stimuleren.

Samen ontwikkelen

Het broodje wordt de komende weken ontwikkeld in samenwerking met meerdere partijen, zoals lokale ondernemers, de gemeente Groningen en studenten van de Hanze en Noorderpoort. In oktober vindt de kick-off plaats met een hackathon (‘bakathon’). In drie dagen werken 50 studenten van de bakkersopleiding van Noorderpoort aan het eerste recept: ze gaan onder andere op bezoek bij een boer, een molen en een bakkerij, bepalen samen de samenstelling en bakken zelf een broodje. Tijdens de Promotiedagen in november volgt een hackathon waarin het broodje verder wordt verfijnd.

Oproep: doe mee!

Het initiatief voor het broodje is genomen door BBENG uit Groningen. Deze organisatie zet zich in voor het versnellen van transities in Noord-Nederland. Samen met onder andere Hanze, Noorderpoort en gemeente Groningen zetten zij de eerste stap voor de ontwikkeling van het Broodje Grunn.

Het doel is helder: Samen werken aan een sterke lokale voedselketen, met Broodje Grunn als startpunt voor toekomstige initiatieven.

En voor het project Broodje Grunn specifiek is het concrete doel dat zoveel mogelijk horecazaken, cateraars en publieke instellingen in Groningen straks een Broodje Grunn op de menukaart hebben.

Wil je als Groningse organisatie, ondernemer, instelling of overheid een bijdrage leveren aan dit initiatief of toekomstige initiatieven? Graag! Denk mee, proef mee, doe mee. Reageer via info@broodjegrunn.nl