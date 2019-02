Brits textielrecyclingsbedrijf Worn Again wil zich in Zaanstad vestigen

‘We gaan in de Zaanstreek iets doen wat nog nooit eerder is gedaan’, zegt wethouder duurzaamheid en circulaire economie Sanna Munnikendam. ‘Worn Again heeft een wereldwijd unieke werkwijze en de bouw van een eerste, kleinschalige fabriek in Zaanstad kan internationale effecten hebben. Door anders met onze kleding en andere textiel om te gaan kunnen we heel veel milieuverontreiniging voorkomen en veel duurzamer met onze omgeving omgaan. Wij denken dat de samenwerking met Worn Again hierin een belangrijke rol kan spelen. Dit is bovendien een volgende stap in het volledig sluitend maken van de textielketen. Eerder gingen we hiervoor ook al een samenwerking aan met Wieland Textiles, Brightloops | Loop.a life en het Leger des Heils ReShare.’

Koploper in recyclen

Het Engelse bedrijf Worn Again is koploper als het gaat om het recyclen van kleding tot grondstoffen voor de textielindustrie. Met de intentieovereenkomst werkt Worn Again aan de voorbereiding van de eerste vestiging van hun bedrijf in Zaanstad. Vastgelegd is dat Worn Again exclusief in Zaanstad de haalbaarheid test van hun eerste fase fabriek met een doorkijk naar een volwaardige fabriek. Het plan van Worn Again is om deze relatief kleinschalige fabriek te zijner tijd op te schalen op dezelfde locatie en wereldwijd circa 40 van deze productiefaciliteiten te realiseren.