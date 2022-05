BRIGHT – onderdeel van vastgoedontwikkelaar COD – opende onlangs een ‘living lab’ voor innovatie in B. Amsterdam. De ruimte is ontwikkeld om ideeën te delen en innovaties te tonen, met als doel een community van duurzaamheidspioniers te bouwen. Het zogenaamde BRIGHT Lab is een open, innovatieve en inspirerende plek, die is uitgerust met het slimme besturingssysteem SENSE by PHYSEE, de enige technologie die het binnenklimaat van een gebouw met de buitenwereld verbindt door een krachtig bouwfysisch model.

SENSE by PHYSEE meet inkomende zonnestraling en data over binnenklimaat zoals licht- en luchtkwaliteit en geluidsniveaus. Deze informatie wordt gebruikt om het klimaat in een gebouw te optimaliseren. Hierdoor ontstaat een gezonde (werk)omgeving, een verhoogd comfort, een stijging van de productiviteit en 30% energiebesparing. Door het slimme besturingssysteem toe te passen wordt een gebouw toekomstbestendig: het gebouw is duurzamer en er ontstaat een betere werkomgeving.

In BRIGHT Lab worden nieuwe innovaties gescout, getest en direct toegepast om gebouwen duurzamer, efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. De manier waarop gebouwen en omgevingen worden ontwikkeld en gebouwd wordt daarbij op de proef gesteld. Ook wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om de vastgoedsector toekomstbestendig te maken. COD heeft altijd meerdere projecten in verschillende fases in ontwikkeling, waardoor BRIGHT de mogelijkheid heeft om direct vernieuwingen te toetsen, testen en implementeren in de gebouwen van morgen.

Pim Rutgers, CTO SENSE by PHYSEE: “BRIGHT geeft ons de mogelijkheid om mensen te laten zien en ervaren waar het bij SENSE om draait. Het Lab voegt de fysieke wereld samen met de digitale wereld door het gebruik van onze Digital Twin technologie. Door de gevel van een gebouw en andere systemen te besturen met onze SENSE algoritmes kunnen we het binnen- en buitenklimaat met elkaar verbinden.”

Tim Luijt, Head BRIGHT, “Onze sector staat aan de vooravond van een transitie. Innovaties en concepten zijn in opkomst, met de kracht om radicale veranderingen teweeg te brengen. Als we geen tijd en middelen besteden aan het actief scouten, valideren en toepassen van innovaties, blijven veelbelovende kansen onbenut. Met BRIGHT onderzoeken we ‘bright ideas’ en veranderen deze in ‘bright offices’, samen met strategische partners zoals PHYSEE.”

Kantoren van de toekomst

SENSE by PHYSEE is een slim besturingssysteem dat is ontworpen om gebruik te maken van natuurlijke bronnen voor de verwarming, koeling en verlichting van een gebouw. Het systeem doet dit in samenhang met het ontwerp en de bestemming van het gebouw. SENSE is ontwikkeld om zowel de dynamiek van mensen als de natuur te begrijpen. Hierdoor creëert SENSE de optimale werkomgeving voor haar gebruikers. “Innovaties zoals SENSE zijn noodzakelijk om te voorzien in de menselijke behoeften om kantoren comfortabeler te maken, maar ook om de vastgoedsector te verduurzamen”, aldus Ferdinand Grapperhaus, medeoprichter van PHYSEE.