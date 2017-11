Breed consortium op de bres voor een schone scheepvaart

De zeven partners van het Platform Schone Scheepvaart vieren dat inmiddels al tien jaar wordt samengewerkt om de scheepvaart schoner te maken. Zo zijn bijvoorbeeld tientallen evenementen georganiseerd om bewustwording te vergroten, innovaties op het gebied van emissiereductie te stimuleren en kennis te bundelen en te delen. De stimulans voor een verdere emissiereductie wordt aangepakt door een breed scala aan partijen vanuit de sector, in samenwerking met de natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor de Noordzee. Hierdoor worden bedrijfsbelang en milieubelang op realistische wijze verenigd. Tijdens Europort in Rotterdam spraken de partners op 9 november in de Shipowners Lounge opnieuw hun intentie uit om de samenwerking voor te zetten.

Resultaten

Afgelopen jaren zijn bijna veertig seminars georganiseerd, bezocht door bijna 2.000 mensen uit de sector, om kennis te delen over uiteenlopende onderwerpen, zoals ballastwater, SOx, NOx en CO2-emissies, alternatieve brandstoffen, regelgeving en financiering.

Onder de naam Platform Scheepsemissies waren Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, MARIN, Netherlands Maritime Technology en Stichting De Noordzee er tien jaar geleden ook al bij. Later sloten ook TNO en het Havenbedrijf Amsterdam als partner aan. Onlangs vond in het kader van het 10-jarig bestaan een overzichtsseminar met inhoudelijke workshops plaats. Onderdeel van het programma was de vertoning van een film waarin de partners uit het platform aangeven waarom deze samenwerking van groot belang is.