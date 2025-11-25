Thorizon en een brede coalitie van industriepartners, kennisinstellingen en Nederlandse regio’s hebben vandaag een gezamenlijke ambitie uitgesproken voor de realisatie van de Thorizon Pioneer, Europa’s eerste gesmolten zoutreactor-demonstrator. Daarmee bevestigen de betrokken partijen hun brede steun om innovatieve, schone en betaalbare kernenergie van visie naar praktijk te brengen.

Ambitieovereenkomst gepresenteerd tijdens Made for Nuclear

Tijdens het Made for Nuclear-evenement op 24 november presenteerde Thorizon samen met een uitgebreid netwerk van partners de gezamenlijke Ambitieovereenkomst voor de realisatie van de Thorizon Pioneer. De coalitie omvat toonaangevende Nederlandse industriële bedrijven zoals VDL Groep, energieproducent en nucleaire operator EPZ, en ingenieurs- en adviesbureau Haskoning, ondersteund door een sterk ecosysteem van universiteiten, kennisinstituten, maakindustrie, energiesector en hightech dienstverleners. Meerdere Nederlandse provincies hebben hun betrokkenheid bevestigd en onderzoeken momenteel mogelijke locaties voor de demonstratiereactor, evenals de ontwikkeling van een innovatiehub met testfaciliteiten voor materialen en componenten.

Een demonstrator voor kennisontwikkeling en voorbereiding op industrialisatie

De nucleaire demonstrator Thorizon Pioneer maakt deel uit van de Thorizon-roadmap om de meest veelbelovende kerntechnologie te industrialiseren. De faciliteit wordt een kleinere, niet-commerciële versie van de Thorizon-reactor en richt zich op het valideren van de reactorkern zonder elektriciteitsproductie. Als eerste nucleaire gesmolten zoutinstallatie die in Europa operationeel wordt, biedt de Pioneer unieke kansen voor onderzoek, testwerk en verdere technologievalidatie.

De Pioneer zal dienen als een belangrijk bewijs- en demonstratiepunt voor Thorizon’s vermogen om een nucleaire installatie te ontwerpen, succesvol door de vergunningprocedure te brengen en te bouwen. Daarnaast maakt de faciliteit het mogelijk om partners in de toeleveringsketen te kwalificeren en cruciale materialen en componenten te testen—essentieel om de bouw- en operationele kosten van de latere commerciële reactor te verlagen.

“Nederland beschikt over een sterke en ondernemende maakindustrie en dienstensector: kwaliteiten die we willen verbinden met de onderzoeksexpertise en productiecompetenties in nucleair. We kunnen voortbouwen op de kennis rondom de Pallas-medische-isotopenreactor en het waardevolle onderzoek dat plaatsvindt bij TU Delft en Differ. We hopen de hechte Europese samenwerking verder uit te bouwen om dit project tot een succes te maken, en danken onze partners en de betrokken provincies voor deze kans en de sterke gezamenlijke inzet.” aldus Kiki Lauwers, CEO van Thorizon.

Gesmolten zout: een schoon, veilig en kostenefficiënt energiesysteem

Gesmolten zoutreactoren worden breed erkend als een van de meest veelbelovende geavanceerde nucleaire technologieën, zowel vanuit veiligheidsoogpunt als economisch perspectief. De gesmolten zoutbrandstof maakt werking bij lage druk mogelijk en creëert een zelfregulerende reactorkern die de intrinsieke veiligheid verhoogt. Het ontwerp neemt veel van de complexiteit en kosten weg die horen bij hogedruksystemen in conventionele reactoren, en maakt een eenvoudiger en meer modulaire bouw mogelijk.

MSR’s kunnen de energieopbrengst uit uraniumbronnen aanzienlijk vergroten door langlevend afval uit gebruikte splijtstof te recyclen en in de toekomst ook thorium te benutten. Deze efficiënte brandstofbenutting verbetert de kosteneffectiviteit over de gehele levenscyclus en versterkt de energiesoevereiniteit. In combinatie met hun vermogen om warmte op hoge temperatuur te leveren, bieden MSR’s een betrouwbare en betaalbare oplossing voor industriële warmte en elektriciteit — met name voor off-grid-toepassingen en moeilijk te verduurzamen industriële clusters waar stabiele, laaggeprijsde warmte essentieel is.

Volgende stappen: locatiekeuze, vergunningsproces en financiering

Ter voorbereiding op Europese vergunningverlening werkt Thorizon aan een gezamenlijke voorbereidende veiligheidsbeoordeling met de Nederlandse, Franse en Belgische nucleaire toezichthouders. Een volgende belangrijke mijlpaal is het vaststellen van een geschikte locatie. De komende maanden evalueert Thorizon samen met meerdere provincies en andere partijen verschillende potentiële locaties, bij voorkeur een plek waar al een nucleaire bestemming aanwezig is. Parallel daaraan ontwikkelt het bedrijf het ontwerp van de Pioneer verder, wordt de technische samenwerking met industriële partners uitgebreid en wordt de financieringsstrategie voor de demonstrator afgerond.

Het project wordt ondersteund door een combinatie van private investeringen en publieke middelen. Thorizon wordt gesteund door Positron Ventures, Invest-NL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van Zeeland en Noord-Holland, en ontving subsidies van de Franse overheid, het Joint Transition Fund van de Europese Commissie in Zeeland en de Provincie Brabant. Het initiatief is daarnaast geprioriteerd binnen de EU SMRalliantie, wat de strategische relevantie voor Europa’s toekomstige, kostenefficiënte en schone energievoorziening onderstreept.