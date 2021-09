Bravis stopt als eerste ziekenhuis van Nederland met de uitstoot van narcosegassen

Het broeikaseffect is een probleem van ons allemaal. Elke vermindering is welkom en hard nodig. Bij het onder narcose houden van patiënten komen eveneens broeikasgassen vrij. Als eerste ziekenhuis in Nederland stopt het Bravis ziekenhuis met de uitstoot van deze narcosegassen. Daarmee wordt jaarlijks een CO2-besparing gerealiseerd die vergelijkbaar is met 2,2 miljoen autokilometers. Een forse stap in het vergroenen van het ziekenhuis.

Aan de basis van het hergebruik van de narcosegassen in het Bravis ziekenhuis staat anesthesioloog Roland van Wandelen. Al jaren spant hij zich in voor het verduurzamen van de operatiekamers. “Tijdens een operatie kun je patiënten op twee manieren in slaap houden: via het infuus en door het inhaleren met narcosegassen. Het inhaleren heeft mijn voorkeur, omdat je dan de narcose nog mooier kunt sturen”, legt Roland uit. “Het nadeel is dat het broeikasgassen zijn, dus is de uitstoot slecht voor het milieu. De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot die door mensen wordt veroorzaakt. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door de narcosegassen. Daarom heb ik me ingezet voor een oplossing voor dit probleem en het aangekaart bij leverancier Baxter.”

Opvangen van narcosegassen

Op zoek naar een oplossing vond Baxter samenwerking met ZoeSys. “Deze Duitse firma heeft een apparaat vervaardigd voor het opvangen van narcosegassen bij dierenartsen of praktijken zonder afzuiging. ZoeSys heeft het apparaat nu ook ontwikkeld voor narcosegassen in het ziekenhuis”, licht Roland toe. De werking is vrij eenvoudig. “De gassen die anders naar buiten gingen worden nu opgevangen in busjes. Daarin zitten kokosfilterkorrels die het gas adsorberen. In de fabriek wordt het gas uit de filters gehaald, schoongemaakt en opnieuw als grondstof gebruikt voor nieuwe narcosegassen. Het is volledig recyclebaar, evenals de materialen.”

Eerste in Nederland

In Europa zijn al enkele ziekenhuizen die met het systeem werken. “Wij zijn het eerste ziekenhuis in Nederland”, meldt de anesthesioloog trots. “Bravis ziet het belang in van deze milieumaatregel en is bereid om de jaarlijkse kosten van zo’n 25.000 euro op zich te nemen. Sinds half augustus wordt het systeem gebruikt in de operatiekamers op de locatie Roosendaal. Vanaf de eerste dag verloopt het prima. Voor de patiënt is er niets veranderd. Alleen stoten we nu veel minder broeikasgassen uit. Op jaarbasis scheelt het zo’n 220.000 kg CO2. Dat kun je vergelijken met 2,2 miljoen autokilometers en is een mooi resultaat.”

Op de foto: Het team dat in het Bravis ziekenhuis heeft meegewerkt aan het hergebruik van de narcosegassen, v.l.n.r. anesthesioloog Roland van Wandelen, accountmanager Jacqueline Kamsma van Baxter Medication Delivery & Pharma, anesthesieleider Eric van Harten van GE Healthcare en medisch elektronicus Ad van Ginneken. Gehurkt: anesthesiemedewerker Ron van Tilburg.