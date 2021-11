Brandzaak komt met eerste volledig uitstootvrij gebrande koffie

Ambachtelijke koffiebranderij Brandzaak komt als eerste in Nederland met koffiebonen die volledig gebrand zijn zonder geur- en CO2- uitstoot. Om 100% uitstootvrije koffie te branden, schaften de ervaren koffiebranders en broers Bingul een duurzame Giesen koffiebrander aan. Deze brander is niet alleen voorzien van een naverbrander voor de eliminatie van de geur maar ook van een katalysator om de CO2-uitstoot tot nul terug te brengen. Dat is uniek in het koffiebranderij segment. De koffie is exclusief online te bestellen en wordt na een bestelling dezelfde dag nog gebrand in de nieuwe koffiebranderij in Brielle.

De broers Sefa en Harun Bingul runden vanaf 2013 samen de koffiebranderij Brandzaak. Sinds een paar maanden hebben de geboren Rotterdammers hun stad verlaten om zich te vestigen in Brielle, Vierpolders om precies te zijn. ‘’De reden ervoor was eigenlijk heel simpel. Wij hadden niet alleen ruimtenood maar wilden tegelijkertijd iets neerzetten wat écht duurzaam was”, aldus Harun (36). Hij vervolgt: “Zo is de Giesen koffiebrander niet alleen voorzien van een naverbrander maar zelfs van een katalysator wat uniek is in dit segment. We werken zelf met een natuurproduct, dan ben je als bedrijf extra gevoelig voor milieutechnische aspecten. We kunnen je niet garanderen dat de tempratuur op aarde hierdoor met twee graden daalt. Maar we doen er wel alles aan om zoveel mogelijk bij te dragen aan duurzame productie die goed is voor de wereld.” In Brielle staat nu hun moderne koffiebranderij die zich schaart onder de meest duurzame koffiebranderijen ter wereld.

Van hobby naar tienduizenden koffieliefhebbers

De broers Bingul herinneren de eerste stappen maar al te goed. Acht jaar geleden begonnen zij met een klein koffiebrandertje. Gewoon uit interesse. Dat het echt iets teweeg zou brengen op de Nederlandse koffiemarkt, was ver van de bedoeling destijds. Dat de broers wat met koffie hebben mag je niet verbazen. Maar vanuit het niets een merk opbouwen om vervolgens tienduizenden koffieliefhebbers te bedienen, is toch wat anders. Volgens Sefa Bingul (30) is het allemaal op een natuurlijke manier gegaan. ‘’We hebben nooit dingen moeten forceren of ons overdreven commercieel hoeven opstellen. Blijkbaar slaat dat aan, er zijn zoveel klanten die ons nu een warm hart toedragen.”

Verser dan vers gebrand

Het concept zoals de broers het initieel voor ogen hadden, is nooit veranderd. Sterker nog, het hele bedrijf van de heren is meer en meer om het concept heen gebouwd. Op die manier genieten de klanten van bijzonder verse koffie. Harun: “Als je bij ons online voor 15:00 uur je koffiebonen bestelt, dan wordt de koffie dezelfde dag nog gebrand, ingepakt en opgestuurd. De volgende dag word je vers gebrande koffie al bezorgd. Zo vers krijg je je koffiebonen nergens.”