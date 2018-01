Brand the Change, The Branding Guide for Social Entrepreneurs

Je kunt in onze hedendaagse wereld makkelijk overweldigd worden door het grote aantal uitdagingen op sociaal- en milieugebied. Gelukkig is er een nieuwe generatie sociale ondernemers, activisten en bewuste bedrijven opgestaan die het tij probeert te keren. Om dit te bereiken, moeten ze de verandering die ze willen zien op een overtuigende manier op hun doelgroep overbrengen. Hier komt branding bij kijken. Gefrustreerd door het gebrek aan kwalitatieve kennisbronnen over branding voor changemakers, besloot de merkontwikkelaar Anne Miltenburg uit Nairobi een praktisch en inspirerend boek te schrijven.

Brand the Change gaat over het proces van het stap voor stap opbouwen van een merk. Het laat de ervaringen van een tiental changemaking merken in casussen zien, er zijn essays van 7 gastauteurs over o.a. trademarketing en digitale marketing en het biedt 23 handvatten en oefeningen voor changemakers om hun eigen sterke merk op te bouwen. Of je nou een innovatief nieuw product maakt, een dienst aanbiedt, nieuwe ideeën verspreidt, of jezelf als leider in jouw vakgebied wil positioneren, denken als een merkstrateeg zal je helpen om een duidelijke, aantrekkelijke boodschap over te brengen, unieke merkervaringen te creëren en uiteindelijk het juiste publiek aan te trekken en te overtuigen.

“Hoop is geen merkstrategie. We kunnen er niet van uitgaan dat onze goede bedoelingen zichzelf verkopen. Uitdagingen op zo’n grote schaal en met zo’n grote urgentie, vergen een professionelere aanpak om onze veranderingen aan de wereld te verkopen en wel zo snel mogelijk. “

-Anne Miltenburg

