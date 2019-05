Brainport Eindhoven omarmt duurzame ontwikkelingsdoelen

Tijdens een werkbezoek van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben ruim 150 partijen uit de Brainport Eindhoven regio gezamenlijk hun steun uitgesproken voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) die door de VN zijn opgesteld. Brainport Eindhoven is de eerste in Nederland die het Charter als triple helix regio ondertekent.

Van PSV tot Brainport Industries Campus en van KMWE tot Ergon. Van hightech bedrijven tot maatschappelijke instellingen. Ruim 150 partijen nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid en ondertekenen de grootste globale ontwikkelagenda. Door massa kan het verschil worden gemaakt.

John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport en burgemeester Eindhoven: “Een betere wereld betekent dat we in onze eigen regio verantwoordelijkheid moeten nemen voor de uitdagingen die er in de maatschappij zijn. Alle bedrijven, groot en klein, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en verenigingen moeten hier een bijdrage aan leveren. Met de ondertekening maken we een start om deze doelen gezamenlijk te gaan realiseren, vanuit de kracht van onze regio.”

Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen: “Ons gezamenlijk doel is om de regio nóg sterker aan de volgende generatie over te dragen. Als Fontys Hogescholen zetten wij ons voor de volgende generatie in en helpen we talenten van studenten ontplooien. Deze generatie laat zich niet tegenhouden tot landsgrenzen. De wereld is haar toneel, en dus vormen de sustainable development goals (SDGs) een prachtige bron van inspiratie voor deze jonge mensen. Het is mijn persoonlijke ambitie – en van velen binnen Fontys – om de SDGs een vanzelfsprekende plek te geven in onze curricula, in onze minoren, in onze projecten én in ons onderzoek. Deze ondertekening is voor Fontys een logische stap op de weg die met de keuze voor het zwaartepunt TEC for Society is ingeslagen.”

Hans de Jong, president Philips Nederland: “We hebben ons als doel gesteld om vanaf 2030 jaarlijks het leven van drie miljard mensen wereldwijd te verbeteren door middel van betekenisvolle innovatie. Een werkwijze die verankerd zit in ons DNA sinds 1891. Deze missie zit in het hart van het derde ‘Sustainable Development Goal’ van de Verenigde Naties: ‘Goede gezondheid en welzijn’. We stellen bij iedere innovatie de mens centraal. Vanuit de gedachte: er is altijd een manier om het leven te verbeteren.”

De SDGs zijn een verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een kans om gezamenlijk te werken aan de wereld die we willen in 2030. In totaal zijn er 17 doelstellingen om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het zijn doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Vervolg

Het blijft niet alleen bij praten: een heel aantal bedrijven, overheden en andere organisaties in de regio leveren al actief een bijdrage aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Bijvoorbeeld het bedrijf Signify dat door toepassing van Philips LED-tuinbouwtechnologie en -systemen de productie van tomaten nu het hele jaar rond naar een consistente kwaliteit en smaak brengt. De opbrengst is gestegen met hogere productieniveaus en betere energie-efficiëntie. Daarmee dragen zij bij aan duurzamere productie- en consumptiepatronen, SDG #12.

Het ondertekenmoment symboliseert de start van een verenigde beweging en netwerk voor duurzame ontwikkeling in de regio. De SDGs bieden een denkkader om vanuit de kracht van technologie en innovatie een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en vormen een gezamenlijke internationale taal om erover te communiceren.

Klik hier voor meer informatie over SDGs in Brainport Eindhoven