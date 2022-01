Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 bekend!

Bekendmaking jury- en publieksprijs

Tijdens de Nationale Week van de Circulaire Economie zal Elske Verbraak vanuit Strijp-S, The New Block in Eindhoven de uitzending presenteren. De Top 5-genomindeerden pitchen dan live hun innovatie, waarna de jury de winnaar bekend maakt. Kijkers stemmen voor de publieksprijs op hun favoriet uit de gehele Top 20. Voor beide winnaars zijn mooie geldprijzen en ruime media-aandacht te winnen. Aanmelden om de uitzending op 8 februari 16:00 online bij te wonen kan hier. Hier zijn alle inzendingen van de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 terug te vinden.

Jury

De jury van de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 staat onder leiding van juryvoorzitter prof. dr. Jacqueline Cramer, ruim veertig jaar werkzaam op het milieuterrein binnen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de politiek en de universiteit. Aan haar zijde staan Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Noord-Brabant met de portefeuille Energie, Circulaire economie en Milieu, Brigit van Dijk-van de Reijt, algemeen directeur/bestuurder van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Theo Bruinsma, bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland met de portefeuille milieu & duurzaamheid, Rob van Willigen, ruim 30 jaar werkzaam bij ABN AMRO en Simon Rombouts, winnaar van de eerste editie van de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20.

Over de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20

De Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 is een initiatief van Provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Midden, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BOM en ABN-AMRO. Het doel is te laten zien wat Regio Brabant te bieden heeft op het gebied van circulaire innovaties en om deze circulaire innovaties een stap verder te helpen.