BPD voorziet 1.000 nieuwe woningen van materialenpaspoort in 2020

BPD speelt als gebiedsontwikkelaar een belangrijke rol in het creëren van duurzame, nieuwe woongebieden. Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost & Midden van BPD: “Het (her)gebruiken van grondstoffen en het beperken van afvalstromen bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden maakt integraal deel uit van de duurzaamheidsambities van BPD. We zijn met onze ketenpartners een leertraject gestart hoe we nieuwbouwwoningen circulair kunnen ontwikkelen. Een belangrijke stap om grip te krijgen op de circulaire waarde van nieuwbouwwoningen, is een materialenpaspoort. Daarom starten we met 1.000 te ontwikkelen woningen in Noord-Oost & Midden Nederland die opgenomen worden in Madaster, het kadaster voor materialen.”

Recent onderzoek van BPD wees uit dat 90% van de consumenten belangstelling heeft voor duurzaam wonen. Met een materialenpaspoort weet een bewoner uit welke materialen zijn huis bestaat en wat een mogelijke restwaarde zou zijn in het geval van hergebruik. Dit draagt bij aan de hedendaagse behoefte om duurzaam te wonen en bovendien geeft het concrete informatie over hoe duurzaam en re-/demontabel de woning zelf is.

Foto: Onder het toeziend oog van programmamaker en duurzaamheidsvoorvechter Harm Edens ondertekenen Frans Holleman (BPD) en Martijn Oostenrijk (Madaster) het partnership om 1.000 te ontwikkelen nieuwbouwwoningen op te nemen in het kadaster voor materialen.