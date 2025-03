In 2024 bestond 35 procent van alle nieuwverkopen uit elektrische auto’s (EV’s); versus 31 procent in 2023. Ook de tweedehandsmarkt groeide: 85.000 gebruikte EV’s vonden een nieuwe eigenaar – 25.000 meer dan in 2023. Dat blijkt uit de BOVAG EV Marktmonitor 2024. Maar daaruit blijkt ook dat de vraag bij particulieren juist afneemt. Dit ondermijnt de doorstroming in de markt en zet de ambitie voor een uitstootvrij wagenpark onder druk.

De groei in EV-nieuwverkopen komt bijna uitsluitend uit de zakelijke markt, waar het aandeel elektrische auto’s in twee jaar tijd steeg van 34 naar 53 procent. Op de markt van particuliere huishoudens (koop + private lease) is het aandeel EV in de nieuwverkopen afgelopen anderhalf jaar juist gestaag áchteruitgegaan: van 32 naar 26 procent. En in februari 2025 is het marktaandeel EV’s in de particuliere nieuwverkoop inmiddels gedaald naar 23 procent.

Particulier wacht af

Prijsverlagingen op nieuwe elektrische auto’s lijken gunstig, maar drukken de restwaardes en maken consumenten onzeker en afwachtend. Tegelijkertijd versterken stijgende laadtarieven en het ontbreken van thuislaadmogelijkheden de terughoudendheid bij particulieren.

De tweedehandsmarkt is cruciaal voor opschaling van de elektrische auto: 80 procent van de huishoudens koopt een occasion in plaats van een nieuwe auto. Maar de particuliere vraag blijft ook hier achter. Gebruikte EV’s wisselen steeds vaker meerdere keren van handelsvoorraad voordat er een eindgebruiker wordt gevonden. In 2024 sloeg bovendien het import-exportsaldo om: van een netto-import van 9.000 auto’s in 2023 naar een netto-export van 6.000 in 2024. Wel blijft Nederland netto-importeur van kleinere EV’s in het A- en B-segment.

Onzekerheid over 2026

De overheid rekent op een verdere toename van EV’s in 2025 en 2026, maar of dat realistisch is, valt te bezien. Eind 2024 stopte de aanschafsubsidie al, vanaf 2025 geldt een vaste voet in de bpm van EV’s van bijna €700, de motorrijtuigenbelasting op EV’s stijgt trapsgewijs en in 2026 verdwijnt het bijtellingsvoordeel voor zakelijke rijders volledig. Zonder maatregelen dreigt de particuliere markt stil te vallen.

Een voorspelbaar en evenwichtig overheidsbeleid is noodzakelijk om de particuliere markt mee te krijgen en de doorstroming van EV’s te waarborgen. Een helder meerjarig afbouwpad van stimuleringsmaatregelen richting 2030-2035 voorkomt onzekerheid. Daarnaast moet de instroom van nieuwe EV’s op peil blijven.

Geen extra BPM

Peter Niesink, algemeen directeur BOVAG: “Dus in elk geval géén extra bpm boven op de vaste voet en een gefaseerde afbouw van de bijtellingskorting, zonder plotselinge wijzigingen. Ook zien we als BOVAG het kabinetstaboe op aanschafsubsidies graag verdwijnen. Deze subsidies voor particulieren kosten de staatskas relatief weinig geld en er gaat een sterk positief psychologisch effect vanuit.”

“En niet alleen de aanschaf, maar ook het rijden van een elektrische auto moet voor huishoudens betaalbaar blijven, onder meer via gewichtscompensatie in de mrb en transparantere laadtarieven bij openbare laadpalen. Tot slot moeten praktische drempels verdwijnen: consumenten moeten zekerheid hebben over laadinfrastructuur, netcapaciteit en batterijlevensduur”, aldus Peter Niesink.