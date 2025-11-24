Het Nederlandse bedrijf Perpetual Next, biomethanol-producent, en de Amerikaanse reactorbouwer TSI vieren vandaag hun langdurige samenwerking met de officiële start van de bouw van de grootste torrefactiereactor ter wereld, in Estland.

De reactor is een belangrijk onderdeel van Perpetual Next’s Biomethanol Blueprint, die momenteel wordt uitgerold op vier productielocaties in Europa en de Verenigde Staten. Deze blauwdruk voor grootschalige biomethanolproductie, gebaseerd op bewezen industriële technologie, maakt snelle, seriematige opschaling op commerciële schaal mogelijk. De blauwdruk is ontwikkeld in samenwerking met onder andere Air Liquide en Perpetual Next’s huisingenieursbureau Fluor en levert 220.000 ton biomethanol per jaar per productielocatie.

Brandstof voor de scheepvaart

Als onderdeel van de blauwdruk sloten TSI en Perpetual Next in maart vorig jaar een overeenkomst voor de productie van acht grootschalige torrefactiereactoren, elk met een capaciteit van 80.000 ton hernieuwbare koolstof per jaar. Deze koolstof wordt vervolgens via vergassing en methanolsynthese omgezet in biomethanol, dat dient als grondstof voor chemie én als brandstof voor de scheepvaart. TSI CEO Benny Teal: “TSI is vereerd door Perpetual Next te zijn geselecteerd als leverancier van torrefactietechnologie voor de productie van biomethanol. De innovatie, vastberadenheid en pioniersgeest van Perpetual Next laten ons allemaal zien hoe we allemaal ons voordeel kunnen doen met de snelgroeiende markt voor hernieuwbare koolstof.”

Technische en strategische samenwerking

Na de succesvolle installatie van een grote TSI-drooginstallatie voor voorbehandeling op de productielocatie van Perpetual Next in Estland in 2020, nam TSI in mei 2025 met succes een torrefactiereactor in gebruik bij zijn eigen productiefaciliteit in Georgia (VS). Rene Buwalda, CEO van Perpetual Next: “Deze technologische mijlpalen waren de opmaat naar de bouw van de grootste torrefactiereactor ter wereld en onderstrepen de solide technische en strategische samenwerking tussen TSI en Perpetual Next. We kijken uit naar de volgende stappen!”

Foto bovenaan: John Teal (Vice President van TSI) en Rene Buwalda (CEO van Perpetual Next)