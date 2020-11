Bouw eerste Nederlandse bio-LNG-installatie begonnen

De bouw van de eerste bio-LNG-installatie van Nederland is vandaag begonnen. Initiatiefnemers Renewi, Nordsol en Shell verwachten halverwege volgend jaar de eerste bio-LNG te leveren. De installatie komt op het terrein van Renewi in Amsterdam.

Met een miljoeneninvestering neemt de technische partner Nordsol als eerste in Nederland de stap om zelf bio-LNG te produceren. Met de ontwikkeling van deze productielocatie in Amsterdam Westpoort wordt de weg vrijgemaakt voor de eerste Nederlandse bio-LNG.

Renewi, Nordsol en Shell gaan elk hun eigen rol spelen in de productie van bio-LNG. Renewi haalt in heel Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens bewerkt Renewi het afval en zet het in vergisters om in biogas. De nieuwe bio-LNG-installatie in Amsterdam, eigendom van Nordsol, verwerkt het biogas tot bio-LNG. Shell verkoopt deze bio-LNG aan haar klanten op haar LNG-tankstations.

Omdat bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval, stoot deze brandstof bij gebruik veel minder CO 2 uit dan conventionele diesel. Renewi, Nordsol en Shell verwachten daarom dat bio-LNG in de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van het zware weg- en watertransport.

Ook het productieproces zorgt voor CO 2 -reductie. Biogas bestaat uit ongeveer 60% methaan en 40% koolstofdioxide (CO 2 ). Technologie van Nordsol maakt het mogelijk om zuiver methaan efficiënt van biogas te scheiden en te vervloeien tot bio-LNG. Het CO 2 -bijproduct wordt hergebruikt in de industrie. Dit proces leidt tot een volledig CO 2 -neutrale brandstof.

De installatie kan al over een jaar operationeel zijn, doordat gestandaardiseerde modules elders worden gebouwd en op het terrein van Renewi op elkaar worden aangesloten. Per jaar kan de installatie straks 3.4 kiloton bio-LNG produceren. Dat staat gelijk aan zo’n 13 miljoen CO 2 – neutrale kilometers van een gemiddelde vrachtwagen.

Quotes

“Samenwerking van partners in de keten levert concrete resultaten op. Dit past bij onze visie op ‘Waste no More” en sluit aan bij het streven om het voortouw te nemen in het produceren van secundaire grondstoffen uit afvalstromen. Door ook zelf op bio-LNG te gaan rijden bij de inzameling van deze afvalstoffen, sluit Renewi de cirkel.” – Otto de Bont, CEO Renewi

“Shell wil oplossingen vinden om de CO 2 -uitstoot te verlagen en hecht grote waarde aan samenwerken met partners, zoals Renewi en Nordsol.” – Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland

“Slimme inzet van technologie vormt de basis voor een gezonde en duurzame business case.” – Jerom van Roosmalen, CEO Nordsol