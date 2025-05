In Limburg is op woensdag 21 mei officieel de bouw gestart van Brightlands Circular Space, een demonstratiefaciliteit die de overgang naar circulaire plastics versnelt. Deze innovatieplek voor de plastics van de toekomst wordt op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen gevestigd. Brightlands Circular Space is een initiatief van Brightlands Chemelot Campus, de Universiteit Maastricht en TNO. De oplevering van ’s werelds eerste volledig circulaire en open toegankelijke demonstratiefaciliteit voor plastics is gepland in 2026.

Nieuwe stappen in integrale benadering duurzame plastic waardeketen

Hoewel de traditionele manier van plastic maken belangrijk is voor veel producten, is het om verschillende redenen nodig om snel stappen te maken richting een circulaire toekomst. Brightlands Circular Space wil producenten, recyclers, designers en onderzoekers helpen om oplossingen voor de toekomst te vinden. Brightlands Circular Space richt zich daarbij op de hele plastic keten: van productie en gebruik tot hergebruik en recycling. Daarin bundelen wij innovatie expertise op academisch en toegepast niveau samen met expertise op het gebied van materiaal analyse en opschaling.

Brightlands Circular Space wordt een internationaal knooppunt waar bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en designers samenwerken aan duurzame innovaties met plastics — van verpakkingen tot toepassingen in auto’s, textiel en elektronica. De faciliteit wordt open toegankelijk, en biedt ruimte om nieuwe kennis te ontwikkelen, technologieën te testen, producten op grotere schaal te maken, nieuwe banen te creëren en nieuwe businessmodellen en samenwerkingen uit te proberen. Zo helpt Brightlands Circular Space partijen om sneller te innoveren, nieuwe oplossingen sneller op de markt te brengen en risico’s te verkleinen.

“We bouwen aan een uniek project voor de plastic waardeketen, maar eigenlijk bouwen aan een plek die meer is dan alleen een circulaire demonstrator. We bouwen aan een nieuw verhaal, waarin we laten zien dat circulaire plastics niet alleen een ideaal op papier is, maar ook echt een plek in onze gezamenlijke toekomst heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze demonstrator iets moois te pakken hebben, iets dat de wereld van plastics kan veranderen.” – Lia Voermans – Voorzitter Stuurgroep Brightlands Circular Space.

Vier geïntegreerde faciliteiten

De demonstratiefaciliteit, gelegen op de Brightlands Chemelot Campus, bestaat uit vier samenhangende onderdelen voorzien van geavanceerde apparatuur en expertise: