Bouw duurzaam distributiecentrum Lidl in Almere van start

Onlangs heeft Lidl en de gemeente Almere het startsein gegeven aan de bouw van het nieuwste duurzame distributie centrum van Lidl Nederland. In Almere bouwt Lidl op 160.000M2 aan haar nieuwe distributiecentrum dat straks 55.000M2 aan gebouw oppervlakte heeft. Het is niet alleen de grootte die deze bouw bijzonder maakt maar ook het duurzame karakter van het pand. Zo liggen er straks bijna 7.000 zonnepanelen op het dak, wordt er geen aardgas verbruikt, is alle verlichting 100% LED en krijgt het pand het BREAAM 5 sterren outstanding certificaat.

Vanwege de centrale ligging in Nederland heeft Lidl gekozen om het nieuwe distributiecentrum (DC) op bedrijvenpark Stichtsekant in Almere te bouwen. Vanuit deze locatie worden straks de filialen in Noord-Holland, Flevoland en een deel van Utrecht bevoorraad en biedt het DC een werkgelegenheid aan zo’n 300 tot 350 mensen. Vanuit Almere kan Lidl straks nog efficiënter invulling geven aan de logistiek van haar organisatie. Bovendien investeert Lidl op duurzame wijze in de verdere groei van de organisatie in Nederland.

Logistieke Hotspot

Bedrijvenpark Stichtsekant maakt onderdeel uit van de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde die tot 3e Logistieke Hotspot van Nederland is verkozen. Maaike Veeningen, wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, “Ik ben enorm tevreden dat een grote organisatie als Lidl zo’n groot distributiecentrum in onze gemeente opent. Dat laat zien dat Almere ook grote organisaties als Lidl veel te bieden heeft. Ook is het belangrijk voor de werkgelegenheid in onze stad. Logistiek en groothandel vormen een belangrijke sector voor Almere. Het is niet voor niets één van de pijlers onder onze economische agenda.”

Bijzonder aan het pand is dat de bijna 7.000 zonnepanelen op het dak een besparing oplevert van zo’n 1.040 ton aan CO 2 uitstoot. Dat er geen aardgas gebruikt gaat worden, levert nog eens een besparing van 223 ton CO 2 op. Er wordt straks gebruik gemaakt van 100% groene- stroom en energie en 100% van het regenwater wordt gebruikt voor de toiletten en de beregening van de groenvoorziening.

Duurzaam bouwen is de norm bij Lidl

Harm van Oorschot, Directeur Bouw en Vastgoed Lidl Nederland: ‘’Duurzaam ondernemen zit bij Lidl in het DNA, zo hebben we een duidelijke ambitie om CO 2 neutraal te bouwen. Wij geloven in duurzaamheid en we willen graag het verschil maken door er niet alleen over te praten maar het ook écht te doen. Vandaag zijn we gestart met de bouw van ons vierde BREEAM distributiecentrum. Dit distributiecentrum behoort na realisatie tot de duurzaamste distributiecentra van Nederland. We investeren continu in duurzame innovaties. De volgende bouw waar we weer een nieuwe mijlpaal mee gaan bereiken is die van ons nieuwe filiaal in Almere Oosterwold. Dit wordt een winkel die CO 2 neutraal gebouw wordt. Dus met duurzame materialen en eigen opgewekte energie.”

Lidl bereikt in 2021 een nieuwe mijlpaal door een oppervlakte van 100.000 M2 aan zonnepanelen geïnstalleerd te hebben op haar gebouwen. Verder zijn alle winkels aardgasvrij en worden nieuwe filialen standaard met energielabel A++++ opgeleverd.