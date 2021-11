Booking.com maakt duurzaam reizen makkelijker met de introductie van unieke badge

Volgens een nieuwe studie die is vrijgegeven door EY Parthenon en Booking.com, kan de reis- en accommodatiebranche het voortouw nemen bij het verduurzamen van reizen en toerisme. Dit is ondanks het feit dat de branche verantwoordelijk is voor een uitstoot van 264 miljoen ton CO2 per jaar: 10% van de totale toerismebranche. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel accommodaties al verschillende maatregelen nemen om hun locatie te verduurzamen. Daarbij is het ook zo dat meer dan de helft van de Nederlandse reizigers (59%) aangeeft het komende jaar in een duurzame accommodatie te willen verblijven. Met de Duurzaam Reizen-badge wordt hun keuze dus nog makkelijker gemaakt.

In de eerste fase na de introductie zal de badge op de individuele accommodatiepagina’s te zien zijn. Naarmate het initiatief verder wordt uitgerold, zal de badge ook op de zoekresultatenpagina te zien zijn, in combinatie met een Duurzaam Reizen-filter. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om de badge af te stemmen op andere merken van de Booking.com Holdings en Travalyst Coalition-partners. Op de speciale Booking.com Partner Hub zijn alle richtlijnen, inzichten en best practices van het Duurzaam Reizen-programma in te zien.