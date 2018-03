Booking.com gaat samenwerking aan met Rooftop Revolution om Amsterdamse hoteldaken groener te maken

Booking.com heeft vandaag een nieuwe samenwerking met Rooftop Revolution aangekondigd, waarmee ze meer dan 450 hotelpartners in de stad Amsterdam zullen voorzien van een gratis quick scan. Met deze quick scan worden de mogelijkheden voor de installatie van een groen dak in kaart gebracht. Dit omvat alles, van een eenvoudige vetplanten tot een complete daktuin met bijenkorven. Bij één van de hotelpartners wordt gratis een groen dak met alles op en eraan geïnstalleerd.

Het doel is om bij te dragen aan de Agenda Groen van de stad door komend jaar 5.000 m2 aan groene daken aan te leggen en om de hotelpartners van Booking.com te inspireren om bij te dragen aan een groener Amsterdam. Partners die in aanmerking komen zullen deze week per mail worden benaderd met instructies om hun gratis scan van Rooftop Revolution in te plannen.

Wethouder Abdeluheb Choho (D66) is positief over het initiatief. “De doelstelling van Booking.com om 5.000 m2 groen dak toe te voegen aan de stad sluit goed aan op de ambitie van de gemeente zelf om 50.000 m2 groen dak te realiseren deze collegeperiode. Dat Booking.com bij wil dragen aan klimaatadaptatie en het vergroenen van de stad is een mooi signaal dat ook de private sector aan de slag wil.”

“Amsterdam is ons thuis sinds de oprichting van het bedrijf 20 jaar geleden. We houden van deze stad en willen het graag helpen om ook in de toekomst goed te gedijen”, aldus Gillian Tans, CEO van Booking.com. “Daarom zijn we constant op zoek naar innovatieve manieren waarmee we kunnen bijdragen aan de algemene gezondheid van de stad, als werkgever maar ook als goede buur. Deze samenwerking met Rooftop Revolution biedt ons de perfecte gelegenheid om onze partners te betrekken bij ons doel om de stad groener te maken en bij te dragen aan een meer duurzame toekomst voor de toeristische sector op hyper lokaal niveau.”

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Booking.com afgelopen januari zijn werknemers van Booking.com gestart met het initiatief, door 1,000 planten te zaaien voor Rooftop Revolution die gebruikt kunnen worden als onderdeel van het project. De zaailingen worden momenteel verzorgd in Amsterdam Noord totdat ze overgebracht kunnen worden naar hoteldaken door heel de stad. De werknemers hebben daarnaast vier insectenhotels gebouwd, die geplaatst zijn in het Beatrixpark. Deze dienen als reservaat voor insecten tijdens bestuiving en bescherming tegen ongedierte.

“Wij vinden het fantastisch om met Booking.com te partneren in zo’n groot en ambitieus project”, aldus Jaap de Jong, mede-oprichter van Rooftop Revolution, “Momenteel is slechts 1,5% van het daklandschap in Amsterdam groen. Onze droom is om dit te vergroten naar 10% in 2020. Zo’n 15 hotels doen al mee aan de Rooftop Revolution, compleet met dak-kas, dak-tuin of hottub. Samen met Booking.com laten we de teller flink oplopen en komt onze ambitie dichterbij. Roof service is the new room service!”

Naast dit initiatief heeft Booking.com intern het Booking Cares vrijwilligersprogramma opgericht. Hierbij hebben werknemers de afgelopen jaren al een bijdrage geleverd aan de stad Amsterdam, door hun tijd en expertise in te zetten bij verschillende projecten in samenwerking met non-profitorganisaties. De kantoren van Booking.com op het Rembrandtplein en aan de Piet Heinkade hebben al een groen dak. Komende jaren wordt dit verder uitgebreid met onder andere het nieuwe kantoor op het Oosterdokeiland.