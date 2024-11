Bonduelle heeft de Better Media Award gewonnen voor het derde kwartaal dankzij hun inspirerende ‘Reset je Recept’ campagne. De campagne maakt het makkelijker en leuker om plantaardig eten onderdeel van het dagelijks leven te maken en heeft zowel consumenten als de vakjury weten te overtuigen. Het succes van deze campagne weerspiegelt zich in de hoge kijkcijfers en de positieve reacties van consumenten.

Volgens de jury bood de campagne met smakelijke recepten als “Spaghetti Bollinzen,” “Kik Kerrie,” en “Flexicaanse Wraps,” een speelse, maar krachtige manier om duurzaamheid en plantaardige voeding te promoten. Deze gerechten zijn niet alleen ontworpen voor een breed publiek, maar maken plantaardige maaltijden toegankelijk en aantrekkelijk.

“Bij Bonduelle zijn we enorm trots dat onze campagne de Better Media Award heeft gewonnen,” zegt Lianne Hanenberg, Marketing Director Bonduelle. “Onze missie is om mensen te helpen om op een lekkere en makkelijke manier meer plantaardig te eten. Het winnen van deze award bevestigt dat creativiteit, toegankelijkheid en duurzaamheid samen een krachtige impact kunnen hebben.”

Deze bekroning markeert een belangrijke stap voor Bonduelle in hun inzet om duurzame eetgewoonten te bevorderen en inspireert het bedrijf om door te gaan met het ontwikkelen van plantaardige oplossingen die consumenten helpen om eenvoudig gezonde en duurzame keuzes te maken.

Foto: Van links naar rechts: Meggie Timmermans (Stagiaire), Carola Sonnemans (Brand Manager), Lianne Hanenberg (Marketing Director) & Bonnie van der Heijden (Brand Activation Manager).