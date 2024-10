Bolt, Europa’s toonaangevende mobiliteitsplatform, is trots om de lancering van zijn volledig elektrische categorie in drie grote Nederlandse steden aan te kondigen: Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Met deze uitbreiding kunnen passagiers nu eenvoudig ritten boeken in volledig elektrische voertuigen, als onderdeel van Bolts voortdurende inzet om duurzame transportoplossingen uit te breiden. De lancering volgt op de recente inzet van 50 groen gekleurde Bolt Tesla’s in Amsterdam en markeert opnieuw een significante stap in Bolts missie om de verschuiving naar verantwoord en efficiënt stedelijk vervoer in heel Nederland te versnellen, en zo toegankelijke en verantwoorde mobiliteit voor iedereen te garanderen.

“Wij zijn verheugd om Bolt Electric uit te breiden naar Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Wij geloven dat iedereen toegang moet hebben tot duurzaam vervoer, en deze uitbreiding is een grote stap in die richting,” zei Noud Ottens, General Manager van Bolt Nederland. “We hebben gezien dat steeds meer chauffeurs in deze steden investeren in elektrische voertuigen, en we willen hen verder ondersteunen in deze transitie. Door bestuurders voordelen te bieden zoals kortingen op snelladen en laadapparatuur, hopen we meer chauffeurs aan te moedigen om over te stappen op elektrische voertuigen.”

De Electric-categorie van Bolt biedt dezelfde betaalbare tarieven als onze standaard Bolt-categorie, waardoor het gemakkelijk is om te kiezen voor een milieuvriendelijkere rit zonder extra kosten. Dit sluit aan bij Bolts inzet om duurzaam vervoer voor iedereen toegankelijk te maken, zonder een financiële last te vormen voor gezinnen met een laag inkomen.

Bolt streeft ernaar de overgang te vergemakkelijken door chauffeurs prikkels te geven, zoals lagere prijzen op financiële lease en kortingen op snelladen bij Shell, om over te stappen op elektrische voertuigen. Tegelijkertijd krijgen passagiers de mogelijkheid om met gemak ritten in elektrische voertuigen te boeken.

“Met de lancering van Bolt Electric in deze steden zetten we een belangrijke stap om Nederland milieuvriendelijker te maken. We geloven dat elektrisch vervoer de toekomst is, en we zijn vastbesloten om het voor iedereen toegankelijk te maken,” voegde Noud Ottens toe. “Om meer chauffeurs aan te moedigen over te stappen op elektrische voertuigen, bieden we exclusieve kortingen op de aanschaf van elektrische auto’s via ons netwerk van OEM’s.”

De lancering van de Electric-categorie in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven onderstreept Bolts inzet om steden te ondersteunen in hun transitie naar duurzamere stedelijke mobiliteit, het bevorderen van gedeelde transportoplossingen en het verminderen van de afhankelijkheid van privéauto’s.

Om de lancering te vieren én elektrische mobiliteit aantrekkelijker te maken, biedt Bolt speciale kortingen tot 50% aan in de Electric-categorie voor alle gebruikers in deze drie steden. Dit is een geweldige kans voor passagiers om de voordelen van elektrisch rijden te ervaren en tegelijkertijd de uitstoot en files in hun stad te verminderen.

Met deze uitbreiding is de Electric-categorie van Bolt nu beschikbaar in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, met plannen om in de nabije toekomst uit te breiden naar andere grote steden in Nederland.