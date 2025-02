UPS kondigt vandaag aan dat het ruim 160 nieuwe elektrische wagens toevoegt aan zijn Europese vloot. Er worden ruim 120 voertuigen vervangen in Nederland en ruim 30 in België. Met de elektrificatie van het wagenpark speelt de logistieke dienstverlener in op de groeiende vraag naar duurzame logistiek en om de hoge volumes tijdens het piekseizoen op te vangen.

Meer elektrificatie, minder CO2-uitstoot

Tegenwoordig bestaat de Europese vloot van UPS uit meer dan 600 elektrische voertuigen. Die worden hoofdzakelijk ingezet in grote steden. Dat is niet toevallig: daar geldt steeds vaker een lage-emissiezone (LEZ). In Nederland is die ook van toepassing in steden zoals Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. Na verloop van tijd zullen emissievrije zones eerder de norm dan de uitzondering zijn. UPS speelt daarop in door elektrische vervoersopties aan te bieden. Zo kan het blijven leveren aan zijn klanten en blijven voldoen aan de wettelijke vereisten.

De uitbreiding van de elektrische vloot speelt ook een sleutelrol in de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf. Via elektrificatie wil UPS in 2050 koolstofneutraal te zijn.

“Onze klanten leggen de lat hoog als het gaat om verduurzaming en daarin willen we hen graag bijstaan. De overgang naar een elektrisch wagenpark laat ons toe om meer en duurzamere verzendopties aan te bieden”, aldus Michiel van Veen, Managing Director UPS Benelux en Frankrijk. “Bovendien is het een belangrijke stap richting een milieuvriendelijkere logistieke sector. Dat is een concurrentievoordeel voor bedrijven van alle groottes en het kan helpen om zich te onderscheiden van de rest.”

Geen uitlaatgassen en recyclebaar materiaal

De eDaily P45E voertuigen worden afgeleverd door IVECO en zijn op maat gemaakt. De buitenkant van de elektrische wagens is volledig recyclebaar en gemaakt uit een polypropyleen omhulsel dat 30% lichter is dan aluminium. De voertuigen hebben automatische elektrische aandrijving met een actieradius tot 230 km, een totaal laadvermogen tot 1.100 kg en een laadvolume tot 14 m³.

Extra flexibiliteit tijdens drukke eindejaarsperiode

De elektrische wagens zijn onderdeel van het uitgebreide UPS-netwerk dat bestaat uit bijna 1.508 Access Point locaties in Nederland. Via zowel levering aan huis als ophaalpunten kunnen klanten kiezen voor de leveringsoptie die het beste bij hen past. Daarnaast breidde UPS eind vorig jaar zijn leveringsmogelijkheden op zaterdag uit. Dat zorgt voor extra flexibiliteit en comfort, vooral tijdens drukke verzendperiodes zoals de eindejaarsperiode.