Bol.com stopt met verkoop van wegwerpplastic

Bol.com stopt met de verkoop van wegwerpplastic, zoals plastic bestek, bekers, rietjes en wattenstaafjes. Daarvoor in de plaats zijn duurzame en biologisch afbreekbare alternatieven beschikbaar voor de 10 miljoen klanten van bol.com. Bijvoorbeeld bekers gemaakt van maiszetmeel. Met deze maatregel loopt bol.com voor op de Europese wetgeving, die vanaf 2021 de verkoop van bepaalde plastic wegwerpartikelen verbiedt.

Volgens de Europese Commissie bestaat ruim 70% van het zwerfafval in de oceaan uit plastic. Naast afgedankte visnetten wordt deze plasticsoep vooral gevormd door producten voor éénmalig gebruik. Bol.com verwacht 500 kilo plastic per jaar te besparen door te stoppen met de verkoop van wegwerpplastic op het online platform.

Verduurzaming assortiment

Bol.com wil het voor klanten zo makkelijk mogelijk maken om ook online bewuster te winkelen. Jori Ebskamp, lead duurzaamheid bij bol.com: “Daarom steken we veel energie in de verduurzaming van ons assortiment en het niet meer verkopen van wegwerpplastic is voor ons een hele logische stap. Afgelopen najaar opende bol.com de duurzame winkel waarin we het breedste verantwoorde assortiment online bijeenbrengen. Door de duurzame winkel continu uit te breiden willen we binnen een aantal jaar in elke productcategorie een duurzamer alternatief bieden.”

In de duurzame winkel biedt bol.com klanten een brede keuze aan alternatieven voor het wegwerpplastic, zoals siliconen herbruikbare wattenstaafjes, kartonnen bordjes, roestvrijstalen rietjes, houten bestek en bekers van maiszetmeel en suikerriet.

Ambitie: klimaatneutraal winkelen

De duurzame ambities van bol.com gaan verder dan maatregelen op het gebied van assortiment. Het streven is om in 2025 klimaatneutraal winkelen mogelijk te maken. Dat betekent een CO2-uitstoot van 0 gram per pakket. Bol.com focust zich hierbij op de werkzaamheden waarin het zelf de verantwoordelijkheid kan nemen: dus vanaf het moment dat artikelen in het fulfilmentcenter binnenkomen tot en met de bezorging aan de voordeur van de klant, en alles daar tussenin.