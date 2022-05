Bol.com opent vandaag officieel de deuren van de uitbreiding van het bol.com fulfilment center in Waalwijk. Met de opening van het nieuwe aansluitende pand is het totale grondoppervlak van het bol.com fulfilment center verdubbeld naar 100.000 m². Hiermee verwacht bol.com in de toekomst op een duurzame manier te blijven innoveren en groeien, zowel voor klanten als voor verkooppartners. Het bol.com fulfilment center is één van de meest duurzame logistieke gebouwen in Nederland en België, met onder meer een zonnedak van 13.000 zonnepanelen, tal van inpakmachines, kilometers aan lopende band en een enorm shuttlesysteem.

Sinds 2011 is bol.com een platform en inmiddels verkopen bijna 49.000 Nederlandse en Belgische ondernemers hun artikelen via bol.com. Een groeiend deel van die ondernemers neemt logistieke diensten af van het bedrijf, zoals ‘Logistiek via bol.com’, waarbij bol.com het hele logistieke proces – van voorraadopslag en verzending tot aan klantvragen – voor de verkooppartner verzorgt. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de uitbreiding nodig is. “In 2017 namen we ons eigen bol.com fulfilment center in Waalwijk in gebruik. De nieuwe uitbreiding hiervan, stelt ons in staat om bij toenemende volumes een goede service te blijven verlenen, zowel aan klanten als aan verkooppartners die via bol.com verkopen”, zegt Vincent Weijers, directeur Logistiek (Chief Operating Officer/COO) bij bol.com. “Een groter grondoppervlak verhoogt de opslagcapaciteit voor verkooppartners die hun logistiek aan ons hebben uitbesteed. Voor onze klanten betekent dit dat zij voor een groter deel van het assortiment kunnen rekenen op de bol.com-service, zoals levering op zondag en ’s avonds, of binnen een paar uur na bestelling in huis.”

Groen energiegebruik

Naast meer ruimte biedt de uitbreiding van het fulfilment center veel innovatie. Het is gebouwd volgens de hoogste BREEAM-certificering (Outstanding), een methode voor het beoordelen van duurzaamheid van bouwprojecten. Het fulfilment center draait op 100 procent groene energie, opgewekt door het zonnedak met 13.000 zonnepanelen op het nieuwe gedeelte en de windmolens naast het gebouw. Een enorm shuttlesysteem brengt de vele honderden vervoersbakken met voorraadartikelen op het juiste moment naar de juiste orderpicker. De energie die vrijkomt bij het afremmen van de vervoersbakken wordt bovendien opgeslagen en hergebruikt.

Slim verpakken

Om zoveel mogelijk bestellingen van klanten op maat te kunnen verpakken, neemt bol.com in de uitbreiding van het fulfilment center 14 nieuwe inpakmachines in gebruik. Het gaat om 5 multi-inpakmachines voor bestellingen die uit meerdere artikelen bestaan en 9 mono-inpakmachines voor bestellingen van één artikel. Met deze nieuwe inpakmachines kan bol.com bijna 10.000 bestellingen per uur verpakken. Ze scannen de afmetingen van één of meerdere artikelen en vouwen hier zo precies mogelijk een kartonnen doos omheen. Zo wordt de lucht in de dozen beperkt, is er minder karton nodig en kunnen er meer pakketjes in een vrachtwagen mee. De multi-inpakmachine, die bol.com sinds vorig jaar gebruikt, is wereldwijd de eerste machine die meerdere artikelen van diverse formaten in één doos op maat kan inpakken. Bijzonder is dat deze machine geschikt is voor bijna het volledige bol.com-assortiment van 41 miljoen artikelen.

CO2-uitstoot reduceren

De innovaties in de nieuwbouw dragen voor bol.com bij aan het verder reduceren van de CO2-uitstoot per pakket. Sinds begin 2022 is bol.com klimaatneutraal volgens de Climate Neutral Certification-standaard. Samen met het internationale adviesbureau Climate Neutral Group heeft bol.com de CO2-uitstoot van de bedrijfsprocessen – vanaf het moment dat artikelen bij bol.com in een fulfilment center binnenkomen tot de bezorging aan de voordeur van de klant, en alles daar tussenin – in kaart gebracht en reductiedoelen opgesteld volgens de regels en richtlijnen van het Parijsakkoord. De uitstoot die overblijft, compenseert bol.com. Voor de bijna 49.000 verkooppartners compenseert bol.com ook de operationele CO2-uitstoot.

240.000 m² vloeroppervlak

Met het in gebruik nemen van de uitbreiding heeft het bol.com fulfilment center nu een grondoppervlak van 100.000 m2, wat te vergelijken is met 15 voetbalvelden. Met de verdiepingen meegeteld is het totale vloeroppervlak van het fulfilment center bijna 240.000 m². De uitbreiding is ontworpen door architecten- en ingenieursbureau DENC en gerealiseerd door Bouwbedrijf van de Ven uit Veghel. Verantwoordelijk voor de mechanisatie en machinerie zijn onder meer SSI Schäfer en CMC Machinery. CEVA Logistics draagt als gespecialiseerde fulfilmentpartij zorg voor het personeel en de dagelijkse operatie in het bol.com fulfilment center.