De Chief Sustainability Officer (CSO) of ‘Directeur Duurzaamheid’ is een onmisbaar lid geworden van het directieteam van moderne organisaties en bedrijven. Zij of hij is steeds nauwer betrokken bij bepalen van strategie en activiteiten. Er bestaan weliswaar allerlei theorieën over duurzaamheid, maar aan overzichtelijke en praktisch toepasbare informatie is een groot gebrek. Het nieuwe boek How to be a Chief Sustainability Officer helpt huidige en toekomstige CSO’s die de grondslagen willen leggen van werkelijk duurzaamheidsbeleid (zonder ‘greenwashing’) en die dit willen verankeren in hun bedrijf of organisatie.

How to be a Chief Sustainability Officer koppelt duurzaamheid aan drie kerndomeinen: cultuur, strategie en uitvoering. Het boek leidt de lezer door zeven technische gebieden die samen de praktische implementatie van duurzaamheid uitmaken: impactmeting en materialiteitsbeoordeling, de ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid, risicobeheer, rapportage, relaties met investeerders en communicatie. Het behandelt de opbouw van een duurzaamheidsteam en het inschakelen van technologie. En het verkent de toekomst van dit snel evoluerende gebied.

How to be a Chief Sustainability Officer geeft fascinerende antropologische inzichten doordat het een duik neemt in de menselijke kanten van het werk van de CSO en de organisatorische dynamiek eromheen. Het biedt een complete gereedschapskist: een onuitputtelijke bron van informatie over de nieuwste normen, beleidslijnen, hulpmiddelen en benaderingen voor het ontwikkelen en implementeren van een duurzaamheidsstrategie. Het geeft voorbeelden uit de praktijk van hedendaagse bedrijven en organisaties – zowel binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten als daarbuiten – en het geeft inzichten van vooraanstaande denkers over duurzaamheid. Checklists vatten voor elk hoofdstuk de belangrijkste punten samen. Deze zijn ook te gebruiken als ‘spiekbriefjes’ voor directe, praktische toepassing.

How to be a Chief Sustainability Officer bundelt meer dan 20 jaar ervaring in het leiding geven op het gebied van duurzaamheid. Het is een belangrijk referentiepunt voor raden van bestuur, directies, management teams en leidinggevenden die de duurzaamheidstransitie willen omarmen en die hun organisaties willen voorbereiden op langdurig, duurzaam, ethisch gedreven succes.

Folkert van der Molen (duurzaam ondernemer en organisator van de jaarlijkse MVO Manager van het Jaar verkiezing): “Fantastisch om nu een handboek beschikbaar te hebben voor de zo sterk groeiende en belangrijke beroepsgroep van duurzaamheidsmanagers. Met praktische handvatten en tal van tips is dit boek een aanrader voor zowel de beginnende als de gevorderde MVO manager. Ook goed te gebruiken als studieboek!”

Over de auteurs

Anna Krotova werkt sinds 2010 op het gebied van duurzaamheid. Zij heeft organisaties geholpen bij het verbeteren van hun duurzaamheidspraktijken, bij het in gang zetten van veranderingen in de bedrijfsvoering en cultuur, en bij het aanmoedigen van nadenken over duurzaamheid. Ze heeft gewerkt aan het ontwikkelen van de GRI-standaarden en ze heeft duurzaamheidsfuncties vervuld bij bedrijven in de particuliere sector. Haar passie voor duurzaamheid maakt haar tot een bron van inspiratie. Haar toewijding aan duurzaamheid maakt haar tot een vertrouwd adviseur. Momenteel is Anna Head of Sustainability bij het Nederlandse bedrijf Picnic.

Jennifer Geary heeft meer dan 25 jaar ervaring in financiën, technologie, risico management en juridische zaken in diverse sectoren, zowel non-profit als for-profit. Ze heeft eerder zakelijke best-sellers geschreven in de reeks ‘How to be a…’, waar ook How to be a Chief Sustainability Officer deel van uitmaakt.

