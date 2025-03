Vanaf vandaag is het mogelijk om CFO’s te nomineren voor de Chief Value Officer van het Jaar Award 2025. Deze award beloont CFO’s van grote Nederlandse bedrijven die maatschappelijke impact centraal stellen in hun bedrijfsvoering. ‘Juist in tijden van tegenwind zijn leiders nodig die koers houden. CFO’s die duurzaamheid niet zien als extra, maar als essentieel voor het succes van hun bedrijf, verdienen het om in de spotlight gezet te worden’, aldus Werner Schouten, directeur van de Impact Economy Foundation.

CFO’s als motor achter duurzaamheid

Succesvolle ondernemingen beseffen steeds vaker dat financiële winst hand in hand moet gaan met positieve maatschappelijke en ecologische impact. De Chief Value Officer (CVO) speelt hierin een sleutelrol. Een CVO is een impactgedreven CFO die maatschappelijke waarde – zoals het welzijn van mensen, natuur en samenleving – structureel meeneemt in strategische keuzes. ‘Het is juist de CFO die impact in het hart van een bedrijf kan integreren’, aldus Schouten.

‘De toekomst van de economie en het bedrijfsleven zal duurzaam zijn of deze zal niet zijn. We hebben in deze tijd leiders nodig die laten zien dat brede welvaart en duurzaamheid geen ‘nice to haves’ zijn, maar juist essentiële ingrediënten voor een gezond en competitief bedrijfsleven. Bedrijven die vandaag investeren in duurzaamheid en brede welvaart zijn de winnaars van morgen.’

Een race naar de top voor impactgedreven leiderschap

De Chief Value Officer van het Jaar Award 2025 wordt uitgereikt aan de drie meest inspirerende CFO’s van grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) die maatschappelijke impact stevig verankeren in hun strategie. Een deskundige jury beoordeelt hoe kandidaten duurzame waarde creëren binnen en buiten hun bedrijf, bijvoorbeeld door in te zetten op duurzame verdienmodellen of door de eigen sector op sleeptouw te nemen.

Nomineer nu jouw Chief Value Officer!

Vanaf vandaag kunnen CFO’s van Nederlandse grootbedrijven (>250 werknemers) worden genomineerd voor de Chief Value Officer van het Jaar Award 2025 via www.cvovanhetjaar.nl. De winnaars worden in oktober bekendgemaakt tijdens de Nationale Conferentie Brede Welvaart.

Wat is een Chief Value Officer?

Een CVO is een impactgedreven CFO die niet alleen op financiële waardecreatie stuurt, maar op maatschappelijke waardecreatie (de combinatie van sociaal, menselijk, natuurlijk en financieel kapitaal) voor alle stakeholders (medewerkers, samenleving, klanten en partners). Een CVO maakt impact topprioriteit in de besluitvorming van de onderneming, van investeringsbeslissingen tot de strategie en zorgt ervoor dat de onderneming verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappelijke impact van de onderneming over de gehele waardeketen.

Waarom deze award?

Het sturen op brede waardecreatie vereist lef, moeilijke keuzes en innovatie. CFO’s die deze stap zetten, verleggen niet alleen de koers van hun eigen organisatie, maar inspireren ook andere bedrijven en sectoren om maatschappelijke impact centraal te stellen. Door hen in de schijnwerpers te zetten, versnelt de award de noodzakelijke transitie naar een regeneratieve, toekomstbestendige impacteconomie.

De CVO van het Jaar Award is een initiatief van de Impact Economy Foundation