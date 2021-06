Boedelbak en UNBEGUN lanceren collectie gemaakt van oude aanhangwagenzeilen

Boedelbak, de Nederlandse marktleider in verhuur van aanhangwagens, en duurzame tassenmerk UNBEGUN hebben de handen ineengeslagen. Samen introduceren ze een collectie gemaakt van oude aanhangwagenzeilen. Zo krijgen de iconische geel-blauwe zeilen na jaren trouwe dienst een nieuwe bestemming.

Van Boedelbak-zeil tot laptop sleeve of tas

Jarenlang beschermden de zeilen van Boedelbak de inboedel van menig Nederlander. Stad en land hebben ze afgereisd. Weer en wind trotseerden ze. En daarna werden ze afgedankt. Zonde, dachten Boedelbak en Martijn Hemelaar, eigenaar van UNBEGUN. Daarom geven ze de oude aanhangwagenzeilen van Boedelbak een tweede leven. “Het is fantastisch dat we de levensduur van deze oude zeilen kunnen verlengen met nog enkele jaren. Waar afgedankte zeilen doorgaans naar de verbrandingsoven gaan, kunnen wij door deze samenwerking vele mensen blij maken met een unieke tas of laptop sleeve waar een bijzonder verhaal bij hoort.” aldus Martijn.

Met het oog op volgende generaties

De samenwerking tussen Boedelbak en UNBEGUN zorgt dat maar liefst 2500 zeilen gerecycled tot nieuw product. Afhankelijk van het type product kunnen er uit een zeil 10 à 15 producten gemaakt worden. UBEGUN knipt de zeilen op maat met patronen. De geknipte delen worden gewassen en vervolgens verwerkt tot tas of laptop sleeve. Huub Zandvliet, manager van Boedelbak, geeft aan het belangrijk te vinden om bij te dragen aan het milieu: “Een zeil van een aanhanger wordt iedere 5 jaar vervangen. Ze hebben hun werk gedaan, maar zijn nog van uitstekende kwaliteit. We hebben er daarom voor gekozen om onze oude zeilen te bewaren en netjes op te slaan. Wat we ermee zouden doen wisten we nog niet, maar dat we het zouden recyclen stond vast. Toen we in gesprek raakten met Martijn was er direct een klik. Onze missie om de zeilen te recyclen kreeg zo echt vorm.”

Geel + blauw = groen

Maar hoeveel impact heeft deze samenwerking op het milieu? In Nederland worden afvalstromen, zoals PVC-afval, doorgaans verbrand. Met deze verbranding wordt energie teruggewonnen. De samenwerking tussen UNBEGUN en Boedelbak houdt in totaal 30.000 kg zeil uit deze verbrandingsovens. Met het recyclen van deze zeilen wordt 61.800 kilogram CO2-equivalenten bespaard. Dit blijkt uit onderzoek van Hedgehog Company, een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in levenscyclusanalyses (LCA). Deze hoeveelheid CO2 staat gelijk aan het verbruik van 18.945 liter nieuwe diesel (B7). Daarmee kan een gemiddelde vrachtwagen (met een gebruik van 35 liter per 100 km) een rondje om de aarde rijden en daarna van Amsterdam naar de grens van Mongolië en weer terug.

En wat betekent dat per product? Om de impact van de samenwerking verder te onderzoeken, is de uitstoot van de productie van de UNBEGUN laptop sleeve berekend. De productie van de UNBEGUN laptop sleeve is 1,99 kg CO2-equivalenten. Dat is minder dan de uitstoot uit één liter benzine. Dit zegt op zich niet zoveel, maar als je het vergelijkt met een gemiddelde laptop sleeve, kun je concluderen dat de productie van een UNBEGUN laptop sleeve netto 0,39 kg CO2-equivalenten lager is; en dat is bijna 20% minder CO2-uitstoot. Meer dan de helft van deze uitstoot komt voort uit elektriciteit voor verlichting en wasmachine, en gasverbruik voor verwarming. Naar aanleiding van dit onderzoek stapt UNBEGUN dit jaar nog over op een groene energieleverancier, zodat de uitstoot nog eens met meer dan 50% daalt. Naast dat UNBEGUN en Boedelbak een mooie collectie producten lanceren, leidt het recyclen van deze 2500 zeilen dus ook tot een enorm positieve impact op het milieu.

Nu verkrijgbaar via de webshop van UNBEGUN

De collectie bestaat onder meer uit laptop sleeves en diverse schoudertassen. Bij het maken van deze producten worden naast de oude zeilen van Boedelbak nog meer gerecyclede materialen gebruikt, zoals gerecycled schuim in de laptop sleeve en een voeringstof van gerecycled plastic (RPET). De producten zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via www.unbegun.nl.