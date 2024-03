Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat, en duurzaamheid. De manier waarop we nu bouwen bepaalt hoe ons land eruit zal zien voor de volgende 50 tot 100 jaar. Om dit goed aan te pakken, is samenwerking en een duidelijke en samenhangende strategie nodig. Tijdens de week van de Circulaire Economie lanceert Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) de position paper ‘Samen Circulair’. Het is een handreiking met als doel: de overgang naar duurzaam bouwen versnellen en onze klimaatdoelen behalen.

De paper benadrukt de relevantie van architecten bij het realiseren van een leefbare toekomst in een dichtbevolkt Nederland. Ze zijn niet alleen experts in ontwerpen maar ook in het samenbrengen van diverse groepen mensen en ideeën. De position paper geeft concrete actiepunten voor verschillende partijen, inclusief de overheid, om samen de ruimtelijke veranderingen sneller te laten plaatsvinden.

In “Samen Circulair” worden zes belangrijke voorwaarden genoemd om als ontwerp- en bouwsector, samen met de overheid, succesvol bij te dragen aan deze duurzame verandering:

Visie en regie op duurzame omgevingskwaliteit

Hergebruik als de regel, niet de uitzondering

Carbon-based als het nieuwe normaal

Verantwoorde aanscherping van normen

Digitale samenwerking als katalysator

Een klimaat waarin iedereen erbij hoort

Door de krachten te bundelen, kunnen we innovatieve oplossingen ontwikkelen en de uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat en duurzaamheid effectief aanpakken. De BNA reikt de hand uit voor samenwerking; samen kunnen we een circulaire, leefbare toekomst realiseren.