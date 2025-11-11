Stichting Car Claim daagt, met steun van de Consumentenbond, BMW voor de rechter vanwege het gebruik van sjoemelsoftware. De autofabrikant misleidde consumenten door zijn dieselauto’s schoner te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Het gaat om zo’n 100.000 auto’s die in Nederland zijn verkocht. BMW bracht jarenlang dieselauto’s op de markt als groen, milieuvriendelijk en efficiënt. Consumenten konden volgens BMW ‘zonder enige schuld naar het milieu toe’ in de auto’s rijden.

Maar uit verschillende onderzoeken van onder meer Car Claim en in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat in deze diesels verboden manipulatiesoftware zit. Hiermee verlaagde BMW kunstmatig de NOx-uitstoot (stikstof) tijdens officiële typegoedkeuringstesten. Zo leken de auto’s te voldoen aan de wettelijke norm en kwamen ze onterecht op de markt. Maar onder normale gebruiksomstandigheden vertonen deze voertuigen verontrustend hoge uitstootwaarden.

Geen gesprek

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is schaamteloos hoe BMW zowel de keuringsinstanties als consumenten om de tuin heeft geleid. Het bedrijf moet daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Wij willen dat BMW de consumenten die zij hebben misleid, compenseert.’

Terugroepen

De zaak draait om alle dieselauto’s van de merken BMW en MINI die tussen 1 januari 2009 en 1 september 2019 op de Nederlandse markt zijn gebracht.

Car Claim wil dat BMW deze sjoemeldiesels terugroept en aanpast, zodat ze ook in de praktijk voldoen aan de wettelijke emissievoorschriften. De herstelmaatregelen mogen geen negatieve invloed hebben op het functioneren van de auto’s. Ook eist Car Claim bij de rechtbank dat BMW een compensatie biedt aan alle huidige en voormalige autobezitters die onwetend een auto met sjoemelsoftware kochten.

Eerlijke oplossing

Guido van Woerkom, voorzitter Car Claim: ‘Ondanks dat we een juridische procedure zijn gestart, blijven we BMW oproepen om het gesprek aan te gaan om gezamenlijk tot een eerlijke oplossing te komen. De recente schikking voor dieselauto’s van Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT toont aan dat een collectieve regeling mogelijk is.‘

Andere sjoemeldiesels

Het dieselschandaal kwam in 2015 aan het licht bij auto’s van de Volkswagen-groep (Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT). Met deze fabrikant bereikten de organisaties op 10 september 2025 een akkoord om gedupeerde automobilisten te compenseren.

Ook tegen Citroën, Dacia, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot en Renault lopen procedures vanwege het gebruik van sjoemelsoftware.

Aanmelden

Consumenten met een sjoemeldiesel kunnen zich aanmelden bij de Dieselclaim.