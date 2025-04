Energiebedrijf en mestverwerker BMC Moerdijk onderzoekt de omschakeling van de productie van elektriciteit naar groen gas. Groen gas is een hernieuwbaar gas dat wordt gemaakt van restproducten en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. BMC Moerdijk maakt al sinds 2008 op grote schaal groene stroom uit pluimveemest. Een overstap naar de productie van groen gas is een enorme bijdrage in het verder verduurzamen van de energieproductie en voedselketen in Nederland.

De energietransitie leidt tot grote veranderingen in het energiesysteem. Voor het verduurzamen van zowel de gebouwde omgeving als de transportsector en de industrie wordt gezocht naar alternatieven voor fossiel gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas, is circulair en kan in deze sectoren worden toegepast. Tegelijkertijd bevindt ook de land- en tuinbouwsector zich in een transitie naar nog duurzamere vormen van voedselproductie. Pluimveemest is een zeer goede bron van duurzame energie en waardevolle nutriënten en levert een belangrijke bijdrage aan beide transities.

30 miljoen kuub groen gas

BMC Moerdijk wil op haar huidige locatie in Moerdijk een vergistingsinstallatie realiseren waarmee 250.000 ton pluimveemest omgezet wordt in 30 miljoen kuub groen gas. Dit gas wordt ingevoerd in het bestaande gasnet en daarna gebruikt door de industrie of huishoudens. De afgevangen CO2 uit het biogas wordt omgezet naar 35.000 ton vloeibare biogene CO2 dat inzetbaar is in onder andere de glastuinbouw. Door aanpassing van de huidige verbrandingsinstallatie, wordt de energie die het digestaat nog bevat omgezet in warmte en elektriciteit die in het eigen proces wordt ingezet. Het restproduct, de as, bevat nog waardevolle nutriënten als fosfaat en kalium en is een alternatief voor kunstmest. Met deze innovatieve combinatie kan jaarlijks een besparing tot wel 206.000 ton CO2 worden gerealiseerd.

Directeur Gerd-Jan de Leeuw: “We continueren hiermee onze substantiële bijdrage aan de energietransitie. Met groen gas hebben we energie van eigen bodem en zijn we minder afhankelijk van energie uit andere landen. We blijven een bijdrage leveren aan de circulaire landbouw en het realiseren van klimaatdoelen door de uitstoot van CO2, methaan en stikstof te reduceren.”

Pluimveehouders hebben vertrouwen in de nieuwe installatie

Inmiddels hebben veel pluimveehouders, allemaal lid van Coöperatie DEP, massaal een intentieovereenkomst getekend voor de levering van de benodigde pluimveemest na 2029. Coöperatie DEP bestaat uit meer dan 400 pluimveehouders en levert sinds 2008 het merendeel van de benodigde pluimveemest aan de energiecentrale BMC Moerdijk.

Opstart gepland in 2029

Momenteel worden de plannen voor de realisatie van de nieuwe installatie uitgewerkt met als doel om na de definitieve investeringsbeslissing begin 2027 de bouw te starten. Medio 2029 kan dan het eerste groene gas geproduceerd worden. Daarmee levert BMC Moerdijk een bijdrage aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling om in 2030 1,1 miljard m3 groen gas te produceren en daarmee 3,8 Mton CO2-ketenemissie te reduceren. Voor dit project is subsidie verkregen van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei, Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zoektocht voor nieuwe aandeelhouder gestart

De omschakeling van de productie van elektriciteit naar groen gas vergt een investering van zo’n €190 miljoen. BMC Moerdijk is daarom recent gestart met de zoektocht naar een nieuwe strategische aandeelhouder die ervaring heeft met vergisting en de productie van groen gas.