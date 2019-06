Blyde als eerste Benelux pr-bureau B Corp

Het in Amsterdam en Antwerpen gevestigde Blyde is het eerste Benelux pr-bureau met een B Corporation certificering (B Corp). B Corp is een onafhankelijk internationaal keurmerk voor bedrijven die naast winst ook mens, milieu en maatschappij centraal stellen. Bedrijven met dit keurmerk zijn wereldwijd koplopers op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemerschap. Met deze certificering mag Blyde zich tot ‘change makers’ als Tony Chocolonely, Ben & Jerry’s, Patagonia, Ecover, Fairphone, Snappcar en Triodos Bank rekenen.

Blyde is van mening dat ‘succes’ moet worden geherdefinieerd in het bedrijfsleven. Maatschappelijke waarde als graadmeter van succes zou de norm moeten zijn in plaats van enkel de financiële resultaten centraal stellen. De B Corp certificering onderschrijft dit gedachtegoed. In enkele staten in de Verenigde Staten, in Italië en Colombia is de Benefit Corporation zelfs een officiële rechtsvorm, net als de BV en de NV. Lorette der Kinderen, managing director van Blyde Benelux: “We voelen de verantwoordelijkheid om een financieel gezond bedrijf te runnen, maar prioriteit te geven aan het dagelijks positief bij dragen aan de wereld om ons heen. We selecteren aan de hand van deze overtuiging streng met welke partners en opdrachtgevers we samenwerken. Kort gezegd, we werken niet met ‘a-sociale’ organisaties en merken”.

Food for Thought

In samenwerking met opdrachtgevers en de B Corp gemeenschap, wil Blyde de komende jaren stappen zetten om de impact op sociaal en maatschappelijke gebied te vergroten. “Van de in totaal 2788 bedrijven wereldwijd, zijn er in Nederland en België nu nog maar 77 bedrijven een ‘Certified B Corporation’. Het zou de standaard moeten zijn van elk bedrijf, en we hopen daar door middel van onze expertise ook een bijdrage aan te leveren”. Naast het vergroten van impact vanuit het communicatievak, organiseert het pr-bureau dit jaar de derde editie van het Food For Thought event. Tijdens dit event wordt niet alleen good food geserveerd, maar Blyde biedt hier ook een podium aan nieuwe en gevestigde sociale ondernemers. Ook introduceert het bureau dit jaar het 1% model voor opdrachtgevers om zo via Blyde een donatie te doen aan sociale doelen. Verder organiseert het bureau in samenwerking met The Present Movement een ‘impact trip’ voor het team. The Present Movement is een initiatief van één van de aandeelhouders van Blyde met als doel ondernemend Nederland een rol te laten spelen in de vluchtelingenproblematiek.

Ecover Statiegeld Store

Duurzame en sociale ambities zijn leidend in de pr-strategieën en concepten die door Blyde worden ontwikkeld. Zo opende ze in België namens Ecover de eerste Statiegeld Store om een statement te maken tegen het gebruik van single use plastic. Het debat over de invoering van statiegeld in België kreeg een stevige duw in de rug en de store kwam zelfs ter sprake tijdens een commissievergadering van het Vlaams Parlement. “Dit zijn precies de cases waarmee een zakelijke dienstverlener als Blyde het verschil kan maken,” aldus Joey van den Brink, B Lab Europe.