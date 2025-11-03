Vorige week heeft Blue Circle Olefins financiering verkregen voor de volgende fase van ProjectNL, de ontwikkeling van een commerciële Methanol to Olefins (MTO) productiefaciliteit in Nederland. De investering door een consortium van private investeerders, samen met een KansenvoorWest-subsidie, maakt de start van het conceptuele engineering- en vergunningsproces mogelijk.

De sterk geëlektrificeerde 200 kton fabriek zal duurzame methanol omzetten in 100% circulaire ethyleen en propyleen, de basisbouwstenen voor ongeveer 60% van alle producten die door de chemische industrie in Europa worden geproduceerd. Wanneer de fabriek in 2030 operationeel is, zal deze een reductie van meer dan 80% van de broeikasgasemissies van kunststoffen (PP, PE en PVC) in de levenscyclus mogelijk maken ten opzichte van de huidige fossiele productieprocessen. Blue Circle Olefins heeft Rotterdam bovendien gekozen als locatie voor de ontwikkeling van het project.

Ralph Koekkoek, CEO van Blue Circle Olefins, licht toe: “Het verkrijgen van deze financiering is een belangrijke stap in de ontwikkeling van ProjectNL. Het biedt de middelen om te beginnen met de conceptuele engineering- en vergunningsfase, een cruciale stap op weg naar commerciële exploitatie in 2030. Als grootste methanolhub van Europa biedt de haven van Rotterdam de ideale locatie om deze faciliteit te realiseren.”

Nico van Dooren, Directeur Nieuwe Bedrijfsvoering van Havenbedrijf Rotterdam: “We verwelkomen Blue Circle Olefins in de haven van Rotterdam en kijken ernaar uit hen te begeleiden bij de definitieve locatieselectie. De productie van volledig circulaire chemische grondstoffen past uitstekend bij onze strategie om een ​​klimaatneutrale en circulaire haven te worden die bijdraagt ​​aan veerkracht, leveringszekerheid en strategische autonomie.”

Over Blue Circle Olefins

Blue Circle Olefins is een scale-up die zich richt op het bouwen van een toekomstbestendige chemische industrie in Europa door de productie en verkoop van circulaire olefinen als drop-invervanger voor fossiele equivalenten. Het gebruik van groene methanol, geproduceerd uit gemengd plastic afval en landbouw- en bosbouwresten, biedt Nederland en Europa een commercieel haalbare route naar de productie van fossielvrije kunststoffen en chemicaliën. De productiefaciliteit zal tevens bijdragen aan de lokale leveringszekerheid en de afhankelijkheid van olie- en gasimport in Europa verminderen.