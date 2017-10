Blue Battery, LuxSenz en Good Shipping winnen Accenture Innovation Award 2017

De winnaars van de Accenture Innovation Awards 2017 zijn bekendgemaakt. In de voor duurzaamheid relevante categorieën wonnen Blue Battery, LuxSenz en Good Shipping een award. De awards worden jaarlijks uitgereikt om nieuwe innovatieve concepten en oplossingen in de Nederlandse markt te erkennen. De grootste gemene deler is dat ze gebruikmaken van slimme technologie om een bepaald probleem te adresseren of om het leven makkelijker of beter te maken. Daarnaast brengt Accenture als initiator van het grootste Nederlandse start-upecosysteem ondernemers, bedrijven, accelerators en investeerders bij elkaar.

In alle elf categorieën ontvangt de winnaar naast de award een cheque ter waarde van 25.000 euro, te besteden aan diensten van de verschillende partners van het evenement. “Met de Accenture Innovation Awards willen we innovatieve ondernemers ondersteunen om hun oplossingen verder uit te rollen”, zegt Manon van Beek, Country Managing Director Accenture Nederland. “Wij geloven dat start-ups en scale-ups een belangrijke aanjager zijn voor de economie, dus iedereen heeft baat bij een snelle ontwikkeling. Door de potentie van de inzendingen te laten beoordelen door en te midden van partijen die kunnen helpen bij die opschaling, binden we de spreekwoordelijke kat op het spek.”

Dit zijn de winnaars in de voor duurzaamheid relevante categorieën, die tijdens de Accenture Innovation Awards op 27 oktober bekend zijn gemaakt: