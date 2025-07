Diergaarde Blijdorp heeft een indrukwekkende nieuwe expositie geopend in het Oceanium: Leven met Windparken. De interactieve belevenis neemt bezoekers mee in de wereld van windenergie en de biodiversiteit van de Noordzee. Van kleurrijke vissen tot imposante windmolens. Bezoekers ervaren hoe duurzame energie en zeeleven elkaar kunnen versterken. De expositie werd vorige week geopend door het Kidspanel van Blijdorp en de directies van Blijdorp en Ecowende.

Duurzame energie en natuur hand in hand

Windenergie is essentieel voor de energietransitie, maar roept ook vragen op: hoe beïnvloeden windparken het leven in en rond de Noordzee? De nieuwe expositie, die afgelopen zaterdag officieel is geopend voor het grote publiek, laat zien dat innovatie en natuur samen kunnen gaan. Voor de realisatie van het nieuwe project werkte Diergaarde Blijdorp samen met Ecowende, ontwikkelaar van een natuurinclusief windpark op zee, ruim 50 kilometer voor de kust van IJmuiden. Onder het motto Teaming up with Nature streeft Ecowende naar een nieuwe standaard voor het bouwen van windparken in Nederland en daarbuiten. Een aanpak die gebaseerd is op grondig wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met de natuur voor de realisatie van vooruitstrevende eco-innovaties.

“De samenwerking met Ecowende is een uitgelezen mogelijkheid om onze ambities met betrekking tot een Duurzame Noordzee tastbaar te maken. Om te leren én te tonen hoe windparken op zee op termijn zelfs bij kunnen dragen aan natuurherstel en soortbehoud.” – Jeroen Kappelhof, Director Conservation & Science bij Blijdorp

De Noordzee centraal

In Leven met Windparken krijgt het grote publiek te zien wat Ecowende doet om zo min mogelijk verstoring van de natuur te bewerkstelligen en een positieve bijdrage te leveren aan de ecologie van de Noordzee. Bezoekers lopen, als ze de expositie betreden, over de zeebodem en kunnen met eigen ogen zien wat er onder water gebeurt. Een uniek inkijkje in een wereld die normaal voor ons verborgen blijft.

“De opening van de nieuwe expositie is voor Ecowende een bijzonder moment. Het is de allereerste keer dat we met heel Nederland delen wat we doen op de Noordzee — en wat we nog gaan doen. Tot nu toe deelden we de voortgang van de bouw van ons windpark, onze eco-innovaties en de geleerde lessen vooral met vakgenoten. Voortaan kan iedereen langskomen in Diergaarde Blijdorp, om zelf te ontdekken waar ons project om draait en wat onze missie is.” – Folkert Visser, projectdirecteur Ecowende

Centraal in de expositie staat de Noordzee. Hier worden tal van innovatieve oplossingen en wetenschappelijke inzichten tot leven gebracht. Zo toont een van de aquaria een windmolensokkel: de gaten doen dienst als schuilplaats, en op en rond de steenbestorting leven diverse zeedieren, zoals anemonen, zeesterren en krabben. Ook oude fruitbomen krijgen een nieuw leven als tree reefs: boomriffen waar roggen, inktvissen en andere soorten hun eieren afzetten. Een echte kraamkamer dus. De expositie laat zien hoe nieuwe kunstmatige riffen bijdragen aan een rijk ecosysteem, met soorten als steenbolken, gladde zandhaaien, mosselen, kreeften en oesters.

Windmolens hebben niet alleen onder water impact. Hun omvang en draaiende wieken vormen ook een uitdaging voor vogels en vleermuizen. Om hen te beschermen, worden windmolens steeds vaker uitgerust met radarsystemen.

Spelenderwijs leren over natuur en energie

In het interactieve radarspel kunnen bezoekers van de expositie zelf windmolens bedienen: red de vogels én wek genoeg energie op. In de app van Diergaarde Blijdorp kunnen mensen bovendien – ook buiten de Diergaarde – een interactieve Expeditie doorlopen. Spelenderwijs maken Diergaarde Blijdorp en Ecowende jong en oud bewust van de balans tussen natuur en energieopwekking.