Bleckmann behaalt eerste Lean & Green Ster: ‘We kunnen onze klanten nu nog beter advies geven op het gebied van duurzaamheid’

Bleckmann Fashion & Lifestyle Logistics heeft de eerste Lean & Green Ster ontvangen. Deze mijlpaal is het resultaat van hard werk en toewijding aan continue initiatieven voor verbetering. Het weerspiegelt de duurzaamheidsambities van Bleckmann. Ron Thijssen, Manager Corporate Social Responsibility (CSR): “In de fashion & lifestyle branche wordt duurzaam werken steeds belangrijker en dat gaat over bedrijfsmodellen heen. Richting de toekomst leggen we daarom de nadruk op samenwerking met duurzame ketenpartners om verdere verbeteringen mogelijk te maken en te implementeren.”

Logistiek dienstverleners hebben bij de start van het Lean & Green traject een keuze. Ze kunnen zich richten op het verduurzamen van het transport, maar ze kunnen ook de warehousingactiviteiten erbij betrekken. Bleckmann heeft voor de laatste benadering gekozen. Thijssen: “Bij de berekeningen hebben we zowel de focus gelegd op datgene wat onze Nederlandse distributiecentra verlaat als op alles wat vanuit de havens via onze Nederlandse DC’s wordt verstuurd.” Het behalen van de ster is het tweede wapenfeit van Bleckmann in slechts een jaar tijd. Eerder dit jaar kwam de onderneming binnen op nummer tien in de Top-10 van meest toonaangevende Nederlandse logistiek dienstverleners. Deze positie heeft Bleckmann mede behaald door de geleverde inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Samenwerking als basis voor duurzame verbeteringen

“Het behalen van de Lean & Green Ster is een gezamenlijke prestatie van diverse Bleckmann-afdelingen”, stelt de Manager CSR. “Ons eerste doel was om uit te zoeken hoe we CO2-uitstoot wilden berekenen en om welke hoeveelheden het ging. Vervolgens zijn we alles gaan terugrekenen naar de hoeveelheid CO2 per pakket.”

Gedurende het traject naar het behalen van de Lean & Green Ster zijn verschillende afdelingen op een andere en nauwere manier met elkaar gaan samenwerken. Thijssen: “Dat geldt bijvoorbeeld voor de afdelingen Business Intelligence en Transport. Vroeger werd meer gestuurd op performance, het behalen van de afgesproken KPI. Nu moeten we als onderneming echt verder kijken en dat lukt alleen als we samenwerken. De prioriteiten zijn veranderd. Klanten tonen een toenemende interesse in de CO2-uitstoot en willen weten wat de impact is van het transport van hun zendingen. Wij kunnen dat mede dankzij de verzamelde data en Lean & Green-berekeningen nu beter inzichtelijk maken. De begeleiding vanuit Connekt en Bigmile bij de totstandkoming hiervan was erg goed.”

Uitrol Lean & Green in buitenland

Bleckmann is niet van plan om op zijn lauweren te rusten nu de eerste ster is behaald. In 2021 is de Fashion & Lifestyle Logistics specialist voornemens om Lean & Green ook in de eigen buitenlandse operatie uit te rollen. “Om dat succesvol te laten verlopen is datadiscipline cruciaal. Wat vergelijk je immers, dozen of pallets? De basis ligt er nu, daarop kunnen we voortborduren. Dat betekent dat we niet alleen kunnen kijken naar waar en hoe we transport kunnen optimaliseren met betrekking tot CO2-uitstoot. Het betekent eveneens dat we onze klanten kunnen informeren en adviseren en op zoek gaan naar mogelijke alternatieve manieren van transport”, besluit Thijssen.