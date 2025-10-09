Steeds meer merken beseffen dat een circulair model essentieel is om op de lange termijn relevant te blijven. De ambitie is er, maar de operationele realiteit is complex. Hoe kan een merk starten met verhuren zonder de bestaande kernactiviteiten te verstoren? En als een bedrijf al een verhuurmodel heeft, hoe kan het dan de logistiek van retouren en reparaties efficiënt en schaalbaar organiseren? Het antwoord op deze uitdagingen ligt in de samenwerking tussen het Nederlandse bedrijf BIYU en Wefurbish.

De kracht van integratie

Als expert in fysieke operaties ligt de kracht van Wefurbish in het proces van retouren, inspectie, reiniging en refurbish, zodat producten weer optimaal ingezet kunnen worden. BIYU levert het overkoepelende software-ecosysteem voor verhuur en abonnementen. Gebaseerd op vijf jaar ervaring met een verhuurbedrijf is het platform ontwikkeld om de specifieke, dagelijkse struikelblokken van een circulair model op te lossen.

De naadloze aansluiting van Wefurbish op de logistieke module van BIYU maakt de gezamenlijke propositie compleet. De samenwerking tussen beide partijen is een logisch antwoord op de marktvraag. Samen bieden ze één geïntegreerd ecosysteem dat de operationele complexiteit voor bedrijven wegneemt.

Voor merken die de eerste stappen zetten

Voor merken die de stap willen zetten naar verhuur of Product-as-a-Service biedt deze oplossing een toegankelijke start. Het stelt hen in staat om parallel aan hun huidige business een circulair model te testen en op te zetten, zonder grote investeringen vooraf in hun eigen bedrijfsvoering. De volledige fysieke afhandeling wordt verzorgd, aangestuurd en inzichtelijk gemaakt via het BIYU-platform.

Voor gevestigde verhuurbedrijven

Voor bedrijven die al actief zijn in de verhuur, is dit de sleutel tot efficiëntie en schaalbaarheid. Het uitbesteden van warehousing en refurbishing aan deze geïntegreerde oplossing zorgt voor verdere professionalisering. Bedrijven verhogen de doorloopsnelheid van hun producten en behouden de focus op hun klanten en commerciële groei.

Volledig inzicht in assets

De kern van de samenwerking is de naadloze aansluiting van de Wefurbish-operatie op de logistieke module van BIYU. Het BIYU-platform faciliteert het gehele proces en garandeert volledig inzicht in assets. Merken hebben daardoor altijd inzicht in de locatie en status van hun producten. Deze diepgaande integratie van processen en gegevens zorgt voor een voorspelbare en consistente klantervaring en zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de operationele rompslomp.