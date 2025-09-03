De gemiddelde eiwitverhouding in het aanbod van Nederlandse supermarkten ligt op ongeveer 40% plantaardige en 60% dierlijke eiwitten. Bij Odin is dit 67,1% versus 32,9%. Dit is de hoogste van alle supermarkten in Nederland.

Mooi resultaat

“Uiteraard zijn we tevreden met dit mooie resultaat!” aldus Odin-directeur Merle Koomans van den Dries. “Het is een logisch gevolg van de keuzes die we als bedrijf maken. Vegetarisch en plantaardig eten heeft altijd al veel aandacht gehad bij Odin, net als werken aan meer dierenwelzijn en minder milieubelasting. Daarom hebben we al jaren geen aanbiedingen op vlees of verse vis.

Eiwittransitie

Nederlanders halen op dit moment zo’n 40% van hun eiwitten uit plantaardig voedsel en de rest uit dierlijke bronnen. De overheid heeft als doel dat de verhouding tussen plantaardige en dierlijke eiwitten in 2023 minimaal 50/50 is. Actiegroep Wakker Dier wil zelfs dat in 2030 minimaal 60 procent van de verkochte eiwitten van plantaardige herkomst is. Vanwege de milieubelasting van de productie van dierlijke eiwitten en vanuit het oogpunt van dierenwelzijn steunt Odin deze zogenoemde ‘eiwittransitie’.

Eiweet-methode

Met hulp van de Eiweet-methode heeft Odin berekend dat bij hen de verhouding tussen de plantaardige eiwitten die zij verkopen en de dierlijke, 67,1% versus 32,9% is. De Eiweet-methode is een door de Green Protein Alliance gevalideerde berekening waar veel supermarkten gebruik van maken.

“Met deze verhouding heeft Odin de landelijke supermarkt doelstelling van 60% plantaardige eiwitten in 2030 al gehaald. Een fantastische prestatie!”, aldus de Green Protein Alliance op LinkedIn.

Dierlijke eiwitten

Koomans van den Dries: “We vinden het ook belangrijk dat de dierlijke eiwitten die we verkopen zo goed mogelijk zijn. Daarom komen onze dierlijke eiwitten zoveel mogelijk van biodynamische boeren. Die voldoen aan de strengste normen, werken circulair, gebruiken geen soja-eiwit uit tropische regenwouden in hun diervoeder en hun koeien mogen hun horens houden. Ook komen onze dierlijke eiwitten steeds vaker van dubbeldoel-dieren. Bijvoorbeeld eieren van kippenrassen waarvan de hennen en hanen ook voor het vlees gebruikt worden. Zo hoeven er minder vleeskippen gehouden te worden.”