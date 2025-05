De biologische omzet is in 2024 met 9,6% gegroeid naar 1,77 miljard euro, zo blijkt uit het trendrapport van Bionext. Biologische winkels in het bijzonder zagen een forse groei. Zij realiseerden een omzetstijging van 14,6%, dankzij meer klantbezoeken en een sterkere online aanwezigheid. De groei is niet te wijten aan de inflatie van levensmiddelen (1,9%). Naast de omzet, nam ook het biologisch landbouwareaal toe. Eind 2024 bedroeg het biologisch landbouwareaal 91.527 hectare (+ 4,7%). Daarmee is 5,1% van het landbouwareaal in Nederland nu biologisch. De brancheorganisatie van de biologische sector prijst de evenwichtige groei van zowel markt als areaal.

In 2024 groeide de totale biologische omzet met 9,6% naar 1,77 miljard euro. Supermarkten (exclusief Aldi en Lidl) realiseerden een groei van 7,9%. De groei ligt ruim boven de inflatie van levensmiddelen (+ 1,9%), waardoor sprake is van een groei van 6%. Met name de verkoop van biologische vis (+ 74%) en brood & banket (+ 31%) nam flink toe.

Biologische winkels realiseerden een groei van maar liefst 14,6%, wat na inflatiecorrectie neerkomt op 12,7%. Dit is goed voor een omzet van ruim 458 miljoen euro. De omzetstijging van biologische winkels is te verklaren door meer klantbezoeken en een sterkere online aanwezigheid. Met name de verkoop van biologische AGF (+ 20%), DKW (+ 16%) en brood & banket (+ 9,1%) nam flink toe.

Roosmarijn Saat, voorzitter van de Biowinkelvereniging, ziet de sterke groei van speciaalzaken als veelzeggend: “De groei bevestigt wat wij in de winkels zien, steeds meer consumenten vinden de biospeciaalzaak. Mensen kiezen bewust voor winkels waar transparantie, (lokale) kwaliteit en persoonlijke service vanzelfsprekend zijn. Wat ons betreft loont de combinatie van een goed assortiment, deskundigheid en betrokkenheid, zowel in de winkel als online.”

Het biologisch landbouwareaal groeide in 2024 naar 91.527 hectare, een stijging van 4,7% ten opzichte van de 87.416 hectare in 2023 (Skal Biocontrole, 2024). Het biologische aandeel ten opzichte van het totale Nederlandse landbouwareaal is nu 5,1%. Het grootste deel van de biologische hectares is grasland, ten behoeve van de dierlijke sectoren, met name melkvee.

Het biologisch areaal in Noord-Holland groeide het hardst (+ 12,9%), gevolgd door Zuid-Holland (+ 10,1%) en Overijssel (+ 8,8%). Er is behoorlijk wat verschil in de regionale ontwikkeling van het biologisch areaal. Zowel Friesland als Gelderland hebben een groot aantal hectares in omschakeling, beide meer dan 1.100 ha. Gelderland heeft met meer dan 15.000 hectare het grootste biologisch landbouwareaal, inclusief de hectares in omschakeling.