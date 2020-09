Biologisch voedingsmerk Zonnatura start nieuwe landelijke merkcampagne

Vandaag start het biologische voedingsmerk Zonnatura (Wessanen) met een nieuwe landelijke campagne, genaamd ‘Natuurlijk is elke dag anders’. In de campagne duikt Zonnatura vol in het dynamische, drukke leven van nu. Een leven dat er elke dag anders uitziet en waarbij Zonnatura voor al die uiteenlopende momenten perfecte natuurlijke producten heeft. De campagne is vanaf vandaag te zien op televisie, in print, online, en op social media.

Met de nieuwe campagne speelt Zonnatura in op de trend van natuurlijke, plantaardige en voedzame voeding. Het merk richt zich vooral op bewuste shoppers: energieke, positieve vrouwen die bewust in het leven staan. De campagne draait dan ook om het drukke leven van deze doelgroep. De commercials brengen dit leven herkenbaar in beeld en laten zien dat de producten van Zonnatura perfect passen binnen een natuurlijke, gezonde en dynamische levensstijl.

Volgens Martijn Morsink, Marketing Directeur Wessanen, wil het bedrijf met de campagne ook de rijkheid van het productportfolio tonen. “Ons assortiment, dat 100% natuurlijk en biologisch is, bestaat uit meer dan 100 producten. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is er dus wel een voedzaam product waarmee je bijvoorbeeld je ontbijt, tussendoortje of lunch verantwoord in kan vullen. We willen consumenten graag laten zien dat Zonnatura een merk voor hen is. Een herkenbaar, relevant merk, met voeding en dranken die bijdragen aan een gezonde en actieve levensstijl en waarmee je elke dag vol positieve energie kunt aangaan. Wat er dan ook op je afkomt.”

Ontbijt en theemoment

De campagne bestaat uit verschillende uitingen, waarvan een aantal die vandaag gelanceerd worden zich focussen op het ontbijt en het theemoment. “Wij zullen komend jaar de campagne continueren en ons steeds focussen op één product of productcategorie uit ons enorm gevarieerde assortiment. Dat koppelen we vervolgens aan herkenbare momenten uit het leven van onze doelgroep. En dit alles op een positieve, optimistische en energieke manier. Zo willen we zo veel mogelijk Nederlanders inspireren om voor Zonnatura te kiezen,” aldus Morsink.

De nieuwe commercials zijn hier te zien.

Credits campagne

Naam campagne: Natuurlijk is elke dag anders

Opdrachtgever: Wessanen

Strategie, Creatie, Projectmanagement, RTV, Design: Fitzroy

Productiemaatschappij: Nosh Food Films

Regisseur: Joris Noordenbos

DOP: Bas Andries

Foodstyling: Oliver Knight

Muziek: Cris and Jef Music